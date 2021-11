L’importanza del packaging nel settore dell’e-commerce

Tra gli aspetti più significativi di un’attività di e-commerce vi è certamente il packaging. Con questo termine si suole identificare, in ambito commerciale, le modalità di confezionamento e imballaggio di un articolo o un prodotto.

Il ruolo primario del packaging è quello di garantire l’integrità del contenuto durante le varie fasi di movimentazione e trasporto, in maniera tale che l’acquirente possa ricevere ciò che ha acquistato in perfette condizioni. Ragion per cui è necessario utilizzare involucri ed imballaggi adatti allo scopo, specie per gli oggetti più fragili; per packaging specifici per il commercio online è possibile fare riferimento a e-commerce specializzati come, ad esempio, Paesedellebuste.it.

La crescita dell’e-commerce

Per capire quanto sia rilevante il packaging per e-commerce è necessario inquadrare correttamente il recente sviluppo del commercio elettronico. Premesso che la pandemia da Covid-19 ha impresso una notevole accelerazione alla crescita delle vendite online, va sottolineato come il settore fosse in ascesa da molto prima. Le contingenze degli ultimi due anni hanno contribuito ad accentuare una tendenza destinata a consolidarsi ulteriormente nel prossimo futuro; a riprova di questa tesi ci sono i dati dello Shopping Index di Saleforce che rivela come l’e-commerce, nel corso del primo trimestre del 2021 sia cresciuto del 58% a livello globale (su base annua). In Italia, la percentuale di crescita nel medesimo periodo è stata del 78%, inferiore solo a Canada (111%), Paesi Bassi (108%) e Regno Unito (91%). A ciò va aggiunto un altro dato: nel 2019, il valore del fatturato dell’e-commerce in Italia è stato di 48,5 miliardi di euro (+17% rispetto al 2018) secondo il report di Casaleggio Associati.

Il doppio ruolo del packaging

I dati di cui sopra aiutano a comprendere quali siano le dimensioni del commercio elettronico e quanto, di conseguenza, sia importante il packaging. Come già sottolineato, il confezionamento e l’imballaggio servono anzitutto a far sì che il prodotto non subisca danni durante il trasporto; a tale scopo, devono adattarsi al peso ed alle dimensioni dell’articolo, proteggendo le parti più fragili e delicate.

Il packaging, in realtà, ricopre anche un altro ruolo: rafforzare la fiducia del cliente verso l’e-commerce, favorendone la fidelizzazione. Un confezionamento adeguato, infatti, costituisce un servizio di customer care a tutti gli effetti, che il venditore fornisce all’utente finale allo scopo di garantire un’esperienza d’acquisto positiva. In tal modo, è possibile raggiungere un maggior grado di soddisfazione da parte del cliente, una leva fondamentale per la fidelizzazione e il consolidamento dell’authority dell’e-commerce.