Oggi si celebra M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili a cui anche Ecolamp aderisce

Ecolamp, consorzio specializzato nel recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), sostiene «Salto della specie», il tema scelto per il 2021 da M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005.

L’obiettivo è tracciare i piccoli e i grandi salti di specie, singoli e collettivi, verso un’evoluzione ecologica consapevole e concreta. È un salto di specie, ad esempio, l’economia circolare nelle aziende, nel riuso e nel riciclo.

Come sottolineato, infatti, in una nota ufficiale da Fabrizio D’Amico, Direttore Generale del consorzio Ecolamp: «L’economia circolare è senza dubbio un salto di specie, un balzo in avanti verso uno stile di vita e un modo di concepire i processi economici più sostenibile. Uno degli anelli fondamentali nella catena della circolarità è la gestione virtuosa dei prodotti giunti alla fine della loro vita utile. In questa fase il comportamento virtuoso dei cittadini e l’impegno della filiera del riciclo contribuiscono in maniera decisiva a “chiudere il cerchio” e a far sì che il rifiuto si trasformi in risorsa. Infatti, grazie al corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), i consorzi come Ecolamp fanno in modo che dai RAEE si recuperi oltre il 95% tra materia ed energia e si smaltiscano in sicurezza le sostanze inquinanti non recuperabili. Ecolamp ha gestito negli anni oltre 40mila tonnellate di RAEE in tutta Italia, tra lampadine, piccoli elettrodomestici e apparecchi di illuminazione e attende di vedere crescere sempre più rapidamente la curva della raccolta a beneficio della salute e dell’ambiente».