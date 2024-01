Prevenire la ludopatia: ecco come fare!

Il gambling è un fenomeno in continua crescita, che interessa ad oggi milioni di giocatori in tutto il mondo. Una percentuale di questi giocatori, è però vittima di ludopatia o gioco compulsivo: una problematica di dipendenza capace di causare danni gravi alla vita personale, relazionale e sociale.

Per ludopatia, si intende appunto la dipendenza da gioco d’azzardo, il cui funzionamento non è dissimile dalla dipendenza da sostanze stupefacenti o dall’alcolismo. Il primo passo per prevenire o lottare la ludopatia, sia in Italia che all’estero, è conoscere Il mondo del gioco d’azzardo europeo, e cioè informarsi sulle manovre che i casinò online europei offrono per il contrasto del gioco compulsivo. Si tratta di manovre tese ad informare e aiutare i giocatori che si trovano in difficoltà e che sperperano il loro patrimonio proprio sulle piattaforme di gambling.

Ricordiamo che, queste stesse manovre, sono spesso valide anche a livello internazionale, in quei casinò online stranieri e delle più variegate parti del mondo che tutelano i giocatori con manovre di autoesclusione e prevenzione del gioco compulsivo.

Ne parleremo nel dettaglio nel corso dell’articolo, spiegando il funzionamento della ludopatia e le manovre offerte dalle varie piattaforme a scopo preventivo e/o informativo. Se sei interessato all’argomento, non ti rimane che leggere tutto l’articolo!

Uno sguardo sulla ludopatia

Non è sempre facile ammettere di avere una dipendenza. Ancora meno, lo è per quelle persone che sviluppano ludopatia o problematiche di gioco compulsivo, e che non hanno una dipendenza da sostanze considerate illegali o generalmente dannose per la salute.

La realtà è però ben diversa: il gioco compulsivo può causare danni non solo a livello economico, ma anche a livello familiare, relazionale, psicologico e sociale. Ad oggi, sono migliaia le famiglie distrutte dalla ludopatia: che porta chi ne è affetto a sperperare capitali – e spesso a contrarre debiti – per poter continuare a giocare.

Diviene allora fondamentale compiere il primo passo per lottare la ludopatia:

ammettere di avere una dipendenza o, in alternativa, capire che è possibile sviluppare problematiche di gioco compulsivo;

le quali possono poi causare danni gravi nel breve e nel lungo periodo.

Solo approcciandosi al gambling in maniera consapevole, è davvero possibile prevenire la ludopatia, dedicandosi al gioco in maniera razionale ed oculata. Ma per quale ragione il gambling può causare dipendenza? Vediamolo brevemente.

Perché il gambling causa dipendenza?

Quando ci sediamo ad un tavolo di poker, o facciamo girare il rullo delle slot, proviamo un brivido di adrenalina e soddisfazione. Non è un caso: le slot – e gli altri giochi gambling – sono costruiti per solleticare alcune aree cerebrali. Queste aree, hanno la precisa funzione di farci provare piacere.

Così, ogni volta che vinciamo un premio alle slot, ci sentiamo particolarmente soddisfatti. Per tornare a provare questa soddisfazione, non possiamo fare altro che sederci di nuovo e cominciare un’altra sessione di gioco.

Si tratta del principio del rinforzo intermittente, che enuncia:

quando ricevo un premio svolgendo un’attività;

sono portato a svolgere nuovamente questa attività alla ricerca dello stesso premio.

Questo principio è valido nella vita personale e lavorativa, esattamente come nel gambling: per ottenere nuovamente un premio in denaro, sono naturalmente portato a puntare di nuovo – e ancora di nuovo – senza fare troppo caso al mio bankroll o alla quantità di soldi che sto sperperando.

Come dicevamo, le slot-machines sono costruite proprio per attivare questo meccanismo: le Software House si servono infatti di team di psicologi affinché le loro macchine creino dipendenza. Da questa dipendenza, spesso dipende il guadagno dei casinò e la conseguente diffusione del gambling online.

Manovre di prevenzione

Le piattaforme di gambling conoscono a perfezione i problemi di ludopatia: proprio per questo, sono obbligate ad offrire dei meccanismi di prevenzione che possano aiutare o informare i giocatori sui rischi che corrono dedicandosi al gioco d’azzardo.

Tra queste manovre, compaiono quelle di informazione e autoesclusione:

in primo luogo, le piattaforme devono informare l’utente dei rischi che corre, ad esempio attraverso una sezione dedicata all’interno del sito web;

in secondo luogo, il giocatore che si rende conto di avere un problema di gioco compulsivo, può effettuare una manovra di autoesclusione: la quale lo banna da una certa piattaforma di gambling per un tempo prestabilito.

In questo modo, anche se l’utente vuole tornare a giocare, è fisicamente impossibilitato: il suo IP risulta infatti escluso da una specifica piattaforma. La manovra non può però escludere l’utente da tutte le piattaforme di gambling online. Ecco perché è importante agire attivamente per prevenire o contrastare la ludopatia.

Altri consigli

Per lottare il gioco compulsivo, è dunque necessario agire in prima persona. Questi sono alcuni dei nostri consigli affinché ciò risulti possibile:

fissa un bankroll definito e sforzati di non superarlo. Quando raggiungi il limite impostato, stacca il computer e dedicati ad altre attività;

chiedi aiuto a parenti, amici o terapeuti se ti accorgi di aver sviluppato dipendenza. Non è mai troppo tardi per rimediare.

Dovete capire che le macchine sono costruite per fornire dipendenza: in questo modo, ti sarà più facile smettere di giocare prima di contrarre debiti o effettuare altre azioni dannose.