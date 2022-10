Previsioni prezzo VET – Perché IMPT e Tamadoge arricchiranno il tuo portafoglio di criptovalute

VeChain è una piattaforma blockchain progettata per tracciare gli oggetti durante il loro ciclo di vita della catena di approvvigionamento. La piattaforma utilizza i tag Radio-Frequency Identification (RFID) per archiviare i dati su una blockchain immutabile e smart contract per automatizzare determinati processi nel ciclo di vita della supply chain, eliminando così la necessità di intermediari.

In questo articolo evidenziamo la performance di mercato di VET e dove si trova rispetto ad altre criptovalute promettenti.

Prima di iniziare, è importante ricordare che le previsioni sui prezzi delle criptovalute sono molto speculative: è difficile dire con esattezza quale sarà, anche solo tra un mese, il prezzo di Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra criptovaluta importante.

Può infatti facilmente raddoppiare o dimezzarsi in pochi giorni. Nonostante le fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute, quelle ecologiche come TAMA e IMPT promettono ai loro possessori un futuro radioso.

Previsioni sui prezzi VeChain (VET) per il periodo 2022-2025

Secondo gli esperti, il token VeChain potrebbe raggiungere $ 0,50 entro la fine del 2022, quindi ci sarebbe un aumento significativo rispetto al suo prezzo attuale di circa $ 0,017. Si prevede inoltre che il token potrebbe raggiungere i 5 dollari entro il 2025: si tratterebbe di un enorme aumento che renderebbe VeChain una delle migliori criptovalute ad alto potenziale. Ovviamente, prevedere i prezzi di qualsiasi asset è difficile e non ci sono garanzie che queste previsioni si avverino.

Anche se il prezzo di VeChain non dovesse raggiungere queste vette nei prossimi anni, resta una criptovaluta promettente.

Ultime notizie e tendenze sul promettente token IMPT

IMPT è un progetto che fornisce un ecosistema unico e sostenibile, in grado di consentire ai suoi utenti di acquistare e vendere crediti di carbonio, utilizzando i token. Questi crediti sono in formato NFT, il che aiuta a prevenire qualsiasi attività fraudolenta.

Molti marchi hanno in programma di costruire un futuro sostenibile insieme a IMPT.io. Ciascuna azienda affiliata alla piattaforma stabilisce la percentuale del margine di vendita da destinare al programma di crediti di carbonio.

La prima fase della prevendita IMPT è iniziata il 3 ottobre 2022 e durerà fino al 25 novembre 2022. Il prezzo della prevendita 1 è il seguente: 1 IMPT = $ 0,018.

Finora sono già stati raccolti circa $ 3,5 milioni; la seconda fase inizierà il 1° dicembre 2022, con 1 IMPT = $ 0,023

In molti siti specializzati del settore si può trovare una guida dettagliata che indica come poter acquistare IMPT

NFT Tamadoge ultra rari

Secondo Capital.com, Tamadoge (TAMA) cattura l’attenzione degli investitori in criptovalute, visto l’enorme guadagno del 400% negli ultimi sette giorni.

Il token meme tallona i giganti del settore come Dogecoin e Shiba Inu, ma ha in progetto di superarli grazie all’offerta di crypto game.

Tamadoge è un progetto giovane e il token TAMA è soggetto a fluttuazioni perché gli investitori di tanto in tanto realizzano i loro profitti e quindi si assiste a un’ondata di vendite che fa abbassare il prezzo. Tuttavia, Tamadoge appare già una delle migliori altcoins e si rafforza man mano che realizza gli step previsti nella roadmap. L’ultimo è il lancio della collezione di NFT ultra rari. TAMA è quotato su LBank, MEXC, OKX e Uniswap.

Conclusione

Nel mondo delle criptovalute compaiono sempre nuovi token e coin, ma mentre alcuni di questi sono semplicemente copie o variazioni di criptovalute già esistenti, altri sono occasioni da cogliere al volo nella loro unicità. Tamadoge e IMPT.io hanno mostrato forti casi d’uso e si stanno rivelando progetti solidi.

Si configurano quindi come ottime opportunità di investimento.