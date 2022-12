Regali di Natale: la tecnologia è sempre una buona idea

Come affrontano la corsa ai regali di Natale gli italiani?

Se lo è chiesto di recente Kingston Technology che, lo scorso novembre, ha condotto online un sondaggio per comprendere meglio le abitudini di acquisto nei giorni più magici dell’anno.

Ecco i dati più interessanti emersi dall’indagine realizzata dal produttore di memorie e nelle soluzioni tecnologiche.

Il 67% degli Italiani ama fare i regali di Natale

Una cosa è certa: gli italiani amano il Natale, e non solo per ricevere regali. Infatti, la maggior parte dei rispondenti (67%) afferma di avere piacere soprattutto nel fare doni ad altri, con un particolare interesse per i familiari e gli amici più stretti.

Ma cosa regaliamo? I gadget hi-tech sono i più gettonati (42%), seguiti da abbigliamento (31%), libri (18%) e prodotti di beauty (9%). In generale, dunque, prevalgono i prodotti (76%) rispetto alle esperienze (24%).

La tecnologia è sempre una buona idea

Gadget o device tecnologici non costituiscono solo la scelta destinata ad amici o parenti: infatti il 32% degli intervistati dichiara che sarebbe felice di riceverne a sua volta. Il 58% ritiene che i regali tech siano sempre una buona idea perché utili, oltre ad avere una buona durabilità (22%), un bel design a volte anche personalizzabile e spesso una maggiore facilità d’acquisto (20%).

A primeggiare tra le varie categorie tech, sono i gadget (80%), come smartwatch, auricolari, memorie e accessori di ogni tipo per i propri dispositivi; seguono poi smartphone (13%) e accessori legati al mondo del gaming (7%).

La corsa ai regali tra negozi e click

Il mese dedicato allo shopping natalizio si dimostra essere per la maggioranza (62%) quello di dicembre; una parte rilevante, il 33%, dichiara inoltre di ridursi spesso all’ultimo momento, concentrando i propri acquisti negli ultimissimi giorni prima di Natale.

Per quanto riguarda nello specifico la tecnologia, il 67% afferma di preferire i canali online, evitando così luoghi affollati e approfittando della possibilità di trovare tutte le informazioni necessarie o confrontare diversi prodotti tra loro, nella comodità di casa.

Come concluso in una nota ufficiale alla stampa da Stefania Prando, Business Development Manager di Kingston Italia: «La tecnologia è ormai parte integrante delle nostre vite: la utilizziamo per lavorare, per socializzare e per rilassarci nel tempo libero. Non ci stupiamo quindi che sia la prima scelta degli italiani quando si tratta di fare i regali di Natale. Siamo grati di essere da oltre 35 anni al fianco dei nostri clienti, producendo soluzioni tecnologiche in grado di supportare le persone nella loro vita quotidiana, spesso a loro insaputa, dal momento che molte delle nostre soluzioni si trovano all’interno di gadget tecnologici, tablet e laptop, consentendo loro di funzionare “dietro le quinte”. Camminiamo in questa strada, verso una continua evoluzione tecnologica, al fianco degli utenti, e lo facciamo con passione e affidabilità. Ecco spiegata la nostra filosofia #KingstonIsWithYou”».