RS Italia: Robot, automazione e sostenibilità nel nuovo hub logistico

RS Italia, parte del gruppo internazionale RS Group operante in 36 economie a livello globale, rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con un importante investimento logistico: un nuovo centro di distribuzione centro di 10.000 m² sorgerà a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Attualmente è stato raggiunto l’80% del completamento strutturale e l’ inaugurazione ufficiale è prevista per ottobre.

Un hub strategico per la crescita in Italia e in Europa

La scelta di Pozzuolo Martesana non è casuale. L’area garantisce una posizione logistica strategica, con collegamenti efficienti che consentono di servire rapidamente il Nord Italia e, in prospettiva, anche clienti europei. RS Italia riuscirà così a servire ancora più efficientemente gli oltre 45.000 clienti distribuiti su tutto il territorio nazionale e poter entrare in nuovi mercati.

Il nuovo centro permetterà un significativo incremento della capacità operativa:

dagli attuali 80.000 prodotti e soluzioni MRO gestiti si passerà a 120.000

con possibilità di espansione futura fino a 200.000 articoli

Questo ampliamento consentirà di migliorare velocità e affidabilità del servizio, integrando il magazzino italiano nel network europeo del gruppo, che già movimenta stock per oltre 400 milioni di euro.

Tecnologia e automazione al centro del progetto

Uno degli elementi distintivi del nuovo hub è l’elevato livello di innovazione tecnologica, progettata per ottimizzare l’intero flusso delle merci, dall’ingresso fino alla consegna al cliente finale. Il centro è infatti basato su un modello avanzato di automazione sviluppato insieme a partner specializzati come Exotec.

Il processo è stato studiato in modo lineare ed efficiente: la merce entra attraverso 11 baie di carico e scarico, segue un percorso a “U” e attraversa tutte le fasi operative fino all’uscita.

Una volta scaricati, i prodotti vengono temporaneamente collocati in un’area buffer, per poi passare ai tavoli di inbound, dove avviene il cosiddetto “decanting”: qui si effettuano la divisione per articolo, il controllo qualità e la verifica delle quantità. Questa fase è fondamentale per garantire precisione e affidabilità lungo tutta la filiera.

Il cuore del magazzino è rappresentato dal sistema automatizzato basato sun nuovo Warehouse Management System, collegato ai tavoli tramite conveyor. I prodotti compatibili vengono inseriti in cassette standard e gestiti da robot che li stoccano in scaffali alti fino a 12 metri. Grazie a questa tecnologia avanzata, ogni articolo è accessibile in tempi rapidissimi, superando i tradizionali criteri di disposizione basati sulla rotazione delle merci.

Quando un cliente effettua un ordine, il sistema informatico attiva i robot, che prelevano automaticamente i prodotti e li portano alle stazioni di picking. Qui gli operatori, supportati da interfacce digitali intuitive e collegate al catalogo online, completano la preparazione dell’ordine in modo rapido e guidato.

Grande attenzione è dedicata anche alla sostenibilità: il sistema di imballaggio automatizzato elimina l’uso di riempitivi e riduce il volume delle scatole, adattandole esattamente al contenuto. Questo consente di diminuire l’utilizzo di materiali e ottimizzare il trasporto, riducendo l’impatto ambientale. Inoltre i robot quando non sono attivi non consumano energia.

Per i prodotti più ingombranti è prevista una gestione tradizionale, ma integrata con quella automatizzata grazie a un sistema di consolidamento che permette di unificare le spedizioni in un unico invio, migliorando l’esperienza del cliente e riducendo i costi logistici.

Il nuovo sistema consente di aumentare l’efficienza operativa (gli ordini ricevuti entro le 19 vengono spediti nella stessa giornata) e migliorare le condizioni di lavoro, riducendo le attività più gravose per il personale e valorizzando le competenze a maggior valore aggiunto.

Un modello di sostenibilità avanzata

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale. Il centro, realizzato in collaborazione con Prologis, sarà certificato LEED Gold e progettato per garantire elevati standard energetici.

Tra le soluzioni adottate:

impianto fotovoltaico sul tetto (700kw di picco) che permette di beneficiare di una completa autonomia energetica in condizioni ottimali

colonnine di ricarica per veicoli elettrici

infrastrutture a basso impatto ambientale

Sistema di raccolta acqua per garantire il principio dell’invarianza idraulica -……

Questo approccio riflette la volontà di RS Italia di coniugare crescita industriale e responsabilità ambientale.

Un progetto pilota per il futuro del gruppo

Il nuovo distribution center non sarà solo un’infrastruttura locale, ma un vero e proprio modello di riferimento per il gruppo RS a livello globale. Le soluzioni adottate – dall’automazione alla sostenibilità – saranno infatti replicate nei futuri sviluppi internazionali.

Con questo investimento, RS Italia conferma il proprio ruolo strategico all’interno del gruppo e rafforza il proprio impegno verso innovazione, efficienza e sviluppo sostenibile, contribuendo al tempo stesso alla crescita del territorio di Pozzuolo Martesana.