Nel corso del tempo sono state implementate nei casinò online tecnologie moderne come mostrato qui, che hanno migliorato drasticamente l’esperienza di gioco dello scommettitore. Queste tecnologie moderne permettono a tutti di scommettere in modo molto più divertente, avere più opzioni a propria disposizione e usufruire di una esperienza di gioco coinvolgente. Vediamo adesso quali sono queste tecnologie e come consentono allo scommettitore di divertirsi.

Casinò dal vivo

Una delle tecnologie moderne che è stata implementata negli ultimi anni è la modalità di scommesse dal vivo nei casino online. In questa sezione tutti gli scommettitori possono piazzare scommesse sui vari giochi presenti offerti dai vari fornitori in qualsiasi momento della giornata e allo stesso modo possono comunicare con persone reali. Questo significa che l’esperienza sarà identica a quella che si può vivere in un comune casino fisico tradizionale. La sezione del casino live proprio proprio per queste ragioni è sempre più utilizzata e in voga tra gli scommettitori di tutto il mondo. Nella sezione di gioco dal vivo si può scommettere su tanti giochi come: Istant Blackjack, Infinite Blackjack, Lightning Roulette, European Roulette, Baccarat, Video Poker e molti altri giochi.

Per rendere questa sezione ancor più divertente moltissimi casinò online come Novibet hanno implementato una serie di giochi che non sono strettamente legati ai casinò tradizionali. Alcuni di questi sono ad esempio il gioco delle scatole: “Deal or No Deal” oppure Dream Catcher o il famosissimo gioco del Monopoly Live nella versione da casinò.

Realtà aumentata

Alcuni casinò online stanno testando invece dei software di realtà aumentata attraverso cui il giocatore con dei visori può immergersi in una vera e propria sala da gioco, può sedersi al tavolo e iniziare a scommettere così come farebbe nella realtà. Inoltre in questa modalità di gioco è possibile parlare anche con gli altri utenti seduti al tavolo e visualizzare il loro personaggio. Questa è una modalità di gioco ancora poco diffusa ma allo stesso tempo davvero molto divertente.

App per scommettere da mobile

La maggior parte dei casinò online mette a disposizione degli utenti anche delle app per scommettere da mobile. Queste app in genere si possono scaricare dal casinò online oppure dal PlayStore o Apple Store. Queste app possono essere quindi utilizzate sia da dispositivi Android che da dispositivi iOS. Il giocatore quindi potrà scommettere utilizzando il proprio smartphone o tablet in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata. E’ importante che l’app consenta al giocatore di scommettere sulla stessa varietà e sullo stesso numero di giochi su cui potrebbe scommettere da un pc.

Le app stanno rivoluzionando il gioco d’azzardo proprio perché permettono agli utenti di scommettere anche in piccole frazioni di tempo, tra una pausa e l’altra.

Blockchain e criptovalute

Altro fattore da considerare quando si parla di tecnologie moderne è sicuramente la Blockchain con le criptovalute. Infatti molti casinò online soprattutto quelli con licenze del Curacao e MGA stanno permettendo agli utenti di utilizzare come metodo di deposito e prelievo le criptovalute. Quindi utilizzano i sistemi di pagamento che si basano su Blockchain come ad esempio: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge Coin, Ripple e molti altri. Questi metodi di pagamento risultano molto sicuri.

Questi casino oltre ai metodi di pagamento indicati in precedenza presentano anche quelli tradizionali in modo tale che il giocatore possa decidere autonomamente quale utilizzare.

Conclusioni

