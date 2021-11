Wi-Fi gratuito: Italia nelle prime posizioni in Europa

Secondo un recente rapporto sulla diffusione del Wi-Fi gratuito a cura di vpnMentor, l’Italia si è classificata al 4° posto tra i paesi in Europa per il numero di Hotspot. Sono, infatti, ben 72.680 i luoghi nel nostro paese in cui si accede a un Wi-Fi gratuito, con Roma, Milano e Napoli che costituiscono le prime 3 aree urbane del paese per l’accesso al Wi-Fi.

Tra i risultati inaspettati, il team ha scoperto che se da una parte la Russia è uno dei paesi con meno libertà di espressione su internet, il paese non è a corto di hotspot Wi-Fi gratuiti, con oltre 275.000 reti pubbliche disponibili. Quasi a chiudere la classifica troviamo la Lituania, con poco più di 4.000 hotspost, il che la classifica al 24° posto su 26 paesi. Nonostante il numero esiguo, sempre la Lituania è, però, stabilmente al primo posto nel mondo per velocità del Wi-Fi pubblico, con una media di download di 15 Mbps.

Wi-Fi gratuito: non è solo una questione di hotspot

Non è solo il numero di hotspot che conta, ma anche quanto le reti libere siano affollate. Nel 2021, si contano circa 542 milioni di hotspot Wi-Fi in tutto il mondo e la ricerca di vpnMentor mostra che non sono distribuiti uniformemente. Il team di ricerca di vpnMentor ha stimato quante persone utilizzano ogni hotspot Wi-Fi gratuito: più basso è il numero, meglio è, e più probabilità si ha di ottenere una connessione stabile.

Per alcuni paesi, il numero limitato di hotspot significa che l’accesso non è sempre disponibile o che ogni connessione potrebbe essere sovraffollata. Altri hanno una grande copertura di hotspot Wi-Fi a livello nazionale e una forte saturazione rispetto alla popolazione.

Pertanto, i paesi sono stati classificati per: