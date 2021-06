Wiko, brand di telefonia franco-cinese, propone tre prodotti must-have per godersi appieno la Bella Stagione in modo “smart”.

Parliamo, nello specifico, di un paio di auricolari true wireless resistenti agli schizzi d’acqua (IPX4) con cancellazione del rumore per immergersi nella hit del cuore, uno smartphone che assicura quattro giorni di autonomia con una sola carica e un device easy-to-use che vi permetterà di avere sempre tutto a porta di mano.

Senza dimenticare l’attenzione al colore: essere matchy-matchy con l’atmosfera vacanziera è sì un lusso, ma democratico!

I nuovi auricolari true wireless, Buds Immersion, disponibili in esclusiva sull’e-store Wiko, sono dotati di cancellazione del rumore con tecnologia ANC (Active Noise Controlling) combinata con ENC (Environment Noise Controlling) e permettono di godere di un suono limpido e cristallino. Con un semplice tocco, utilizzando il controllo Touch, è possibile riprodurre, mettere in pausa, skippare i brani, rispondere o terminare le chiamate.

Grazie agli Smart gesture l’utente avrà il controllo di ogni azione con un tap singolo, doppio o triplo. Sono inoltre resistenti agli schizzi d’acqua (IPX4) e facilissimi da collegare grazie al Bluetooth 5.0 che assicura la compatibilità sia con i dispositivi Android che con quelli iOS.

Questi auricolari garantiscono fino a 5 ore di autonomia con una carica completa e 15 ore aggiuntive con sole 3 ricariche veloci grazie alla custodia di ricarica compatta. C’è di più, il packaging dei BUDS Immersion è realizzato esclusivamente in carta e cartone, senza componenti di plastica, colla o vernice. Completamente riciclabile per proteggere l’ambiente.

Prezzo suggerito al pubblico: 69,99 euro.

Wiko propone un tocco di Light Blue per immortalare albe e tramonti mozzafiato

Wiko Y62 offre un ampio schermo da 6.1” in formato 19:9 widescreen con tecnologia IPS e garantisce una sensazionale esperienza visiva borderless con la risoluzione HD+ senza dimenticare comfort ed ergonomia. La batteria da 3000 mAh con AI Power assicura fino a 1,5 giorni di autonomia con una sola carica, ma anche efficienza e prestazioni fluide.

A muovere il tutto c’è Android 11 e con la nuova Camera Go, dotata di Night Mode di Google e di HDR, scattare è ancora più semplice, così come conservare tutti i ricordi grazie alla memoria da 16GB, estendibile con una scheda MicroSD da 256GB. Un’ulteriore comodità? Il pulsante Google Assistant integrato per gestire le attività in velocità e la Modalità Semplice, che permette di visualizzare in un’unica schermata e avere sempre a portata di mano le applicazioni e le impostazioni principali, meteo, data, ora e i contatti preferiti.

Y62 è disponibile anche nelle colorazioni Mint e Dark Blue e viene venduto con inclusi nella confezione cover trasparente e film protettivo per il display.

Prezzo suggerito al pubblico: 89,99 euro.

Un tocco di Mint e di “autonomia” per diventare veri viaggiatori

4 giorni di autonomia con una sola carica. Tutto questo e molto di più è Power U30. Definito uno dei migliori battery phone sul mercato da DXOMARK, ente indipendente specializzato nel device testing, porta in dote una batteria da 6.000 mAh ottimizzata dall’AI Power con ricarica veloce da 15W tramite USB type C.

La tecnologia di risparmio energetico intelligente integrata permette inoltre di controllare il comportamento delle app di terze parti e il consumo di energia, estendendo l’autonomia oltre le aspettative. Completano lo smartphone Wiko un ampio display da 6.8” con risoluzione HD+ e notch a V – in formato ergonomico 20.5:9 –, 64GB di memoria ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256GB e 4GB di RAM. Il chipset MediaTek Helio G35 2.3GHz Octacore assicura prestazioni fluide e ottimizzate. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con AI con obiettivo principale da 13MP, mentre la camera anteriore è da 8MP. Il motore è Android 11 e per gestire le proprie attività rapidamente e in tutta comodità basta affidarsi al tasto Google Assistant integrato.

Prezzo suggerito al pubblico: 179,99 euro, disponibile in esclusiva sull’e-store Wiko anche nelle colorazioni Midnight Blue e Carbon Blue.