Avigilon Alta entra nel portafoglio di Aikom Technology

Aikom Technology annuncia l’ingresso nel suo già ricco portafoglio security di Avigilon Alta, che integra una potente piattaforma cloud per la gestione video e le soluzioni di controllo degli accessi mobili di Openpath, che offrono funzionalità di gestione remota con software basato su cloud su un ecosistema aperto, fornendo una sicurezza intelligente e senza contatto a ogni porta.



A differenza di tutti gli altri sistemi di sicurezza fisica sul mercato, Avigilon Alta, (ex Ava Security), è realmente “cloud native” e questo significa poter attivare una rete di videosorveglianza di altissima qualità con costi minimi, data la totale assenza di infrastrutture hardware per la registrazione e lo storage dei dati.



“Il mondo della videosorveglianza sta diventando sempre meno “hardware” e sempre più centrato sulle funzionalità di intelligenza artificiale. Le nuove soluzioni sono focalizzate all’agilità installativa e mirano a garantire la sicurezza del dato: Avigilon Alta risponde perfettamente a queste nuove esigenze” – sottolinea Raffaele Bianchi, Direttore Marketing e Vendite di Aikom Technology – “ Un aspetto importante del nostro lavoro come distributore a valore è quello di educare e aggiornare il mercato su quanto il cloud sia in realtà molto più sicuro ed efficiente della maggior parte dei server locali attualmente in uso. Citiamo ad esempio la questione dei metadati: le telecamere Avigilon Alta non trasmettono le immagini al cloud, ma solo i meta dati, evitando così qualsiasi trasmissione delle stesse a soggetti non autorizzati e semplificando la procedura di archiviazione.”



Aperto, scalabile, sicuro e facile da usare, Avigilon Alta offre un potente sistema di gestione video (VMS) AI dotato di funzionalità di apprendimento automatico integrate. Adatto sia per installazioni aziendali di grandi dimensioni e distribuite che per piccole implementazioni, Avigilon Alta analizza tutti i feed video provenienti da tutte le telecamere Avigilon e di terze parti, sempre e in tempo reale, dentifica oggetti ed eventi, inviando allarmi istantanei basati su regole e sul rilevamento di attività insolite. E’ inoltre possibile effettuare ricerche rapide per evento, oggetto e somiglianza, per trovare in pochi secondi o minuti una persona, un veicolo o un evento specifico di interesse attraverso innumerevoli ore di video.



E’ possibile sfruttare l’API aperta e collegare la soluzione ai sensori, ai sistemi di controllo degli accessi, ai cruscotti, ai visori esterni o ai sistemi di comunicazione esistenti per ottenere una panoramica a 360 gradi dell’ambiente. Avigilon Alta aiuta inoltre a gestire tutti i dispositivi e la sicurezza nei vari siti con una semplice interfaccia basata sul web e con app per Android e iOS accessibili da qualsiasi luogo senza plugin o configurazioni aggiuntive.



I vantaggi di Avigilon Alta





1. Ottenere una vera sicurezza proattiva alimentata dall’intelligenza artificiale

Un approccio moderno alla sicurezza significa avere l’intelligenza artificiale al proprio fianco per evitare il sovraccarico di informazioni e concentrarsi su ciò che è importante. La soluzione comprende i perimetri e i comportamenti, esegue il rilevamento delle anomalie, identifica, classifica e traccia persone di interesse, veicoli o altri oggetti per inviare avvisi in tempo reale prima che le minacce si intensifichino.



2. Potenziamento degli operatori per indagini più intelligenti e più rapide

In tutte le indagini di sicurezza, il tempo è fondamentale. Utenti e operatori della sicurezza possono completare le indagini forensi con la ricerca di eventi, oggetti e somiglianze. Invece di dover effettuare l’esame intensivo e manuale dei filmati di sorveglianza, è possibile ottenere risultati accurati e utili in pochi minuti anziché in giorni.



3. Migliorare la consapevolezza operativa

Con Avigilon Alta è possibile tenere sotto controllo l’occupazione in riferimento alla gestione degli immobili e analizzare il comportamento dei clienti nei negozi e nei locali pubblici per migliorare l’esperienza dei clienti; ottimizzare le pulizie, il riscaldamento e il raffreddamento in modo efficace; monitorare i flussi di traffico, comprendere e agir rapidamente sui punti caldi e sulle aree ad alto traffico e accedere ad altri dati rilevanti sull’occupazione per migliorare le operazioni aziendali.



4. Mantenere il sistema protetto da attacchi informatici

Avigilon Alta facilita la piena conformità e la sicurezza per impostazione predefinita, garantendo la massima tranquillità al team IT. Grazie agli aggiornamenti automatici del software dal cloud, alla crittografia end-to-end di dati e metadati e all’accesso remoto sicuro da qualsiasi parte del mondo, non è mai stato così facile prevenire le minacce alla sicurezza informatica. Tutte le licenze dei prodotti sono gestite attraverso il cloud, consentendo un processo controllato e proattivo per garantire che il sistema sia sempre aggiornato.



5. Iniziare rapidamente e integrare con ciò che si usa tutti i giorni

Avigilon Alta può essere distribuito direttamente o utilizzate uno dei connettori cloud altamente performanti per ottenere una transizione senza attriti, ottenere capacità di archiviazione locale e alimentare le telecamere di terze parti già installate, con analisi e archiviazione AI. La soluzione si integra con le telecamere di sicurezza, i sistemi di controllo degli accessi, i dashboard, i sistemi di monitoraggio, i sensori e le API esistenti per ottenere più valore e visibilità in un’unica visione completa.