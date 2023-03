Avigilon Security Suite: nuova release da Motorola Solutions

Motorola Solutions ha annunciato la nuova Avigilon Security Suite per la sicurezza fisica, che fornisce alle organizzazioni di ogni dimensione in tutto il mondo un sistema di videosorveglianza e controllo degli accessi sicuro, scalabile e flessibile. Avigilon Security Suite ingloba le soluzioni Avigilon Alta (cloud-native) e Avigilon Unity (on-premise), entambe basate su analytics di livello avanzato e progettate per fornire un’esperienza utente semplice e immediata.

Avigilon ha rappresentato la solida base su cui Motorola Solutions ha costruito il suo business di Videosorveglianza & Controllo Accessi, che è cresciuto attraverso acquisizioni strategiche negli ultimi cinque anni fino a raggiungere un fatturato annuo di oltre 1,5 miliardi di dollari (2022). Il lancio della nuova suite Avigilon per la sicurezza rappresenta l’integrazione delle tecnologie derivate da tre acquisizioni – Avigilon (2018), Openpath (2021) e Ava Security (2022) – che hanno permesso di creare – con il rinnovato marchio Avigilon – una delle piattaforme di sicurezza fisica più complete presenti oggi sul mercato.

“Prese singolarmente, Avigilon, Ava Security e Openpath offrono l’eccellenza nei loro settori, ma insieme sono di gran lunga più potenti”, ha affermato John Kedzierski, Senior Vice President, Video Security & Access Control, Motorola Solutions. “La nuova suite Avigilon per la sicurezza mette a disposizione delle aziende di ogni dimensione la sicurezza fisica di livello enterprise, con livelli di sicurezza modulari che possono essere personalizzati per proteggerle dal numero crescente e dalla natura complessa delle minacce in tutto il mondo. Colma un vuoto critico nel mercato odierno, riunendo le capacità necessarie per aiutare a mantenere al sicuro persone, proprietà e beni”.

Le videocamere di Motorola Solutions consentono ai clienti di conformarsi al National Defense Authorization Act (NDAA) Sez. 889 e sono la manifestazione concreta dell’impegno costante di Motorola Solutions per migliorare le tecnologie che proteggono le reti nazionali e le supply chain da apparecchiature che minacciano la sicurezza nazionale.

Avigilon Alta è una suite di sicurezza interamente cloud-native che integra il portfolio video di Ava Security e le soluzioni di controllo degli accessi di Openpath. Non richiede alcuna infrastruttura oltre a telecamere, controller e lettori di controllo degli accessi che utilizzano l’infrastruttura cloud gestita da Motorola Solutions. Avigilon Unity è una suite di sicurezza on-premise che presenta tutti i tratti distintivi del portfolio Avigilon originale, tra cui Avigilon Control Center, Avigilon Cloud Services e Access Control Manager. È progettata per le aziende che desiderano gestire da sé i propri sistemi.

Caratteristiche di Avigilon Alta e Avigilon Unity:

· Design scalabile e flessibile per oggi e per il futuro. La suite Avigilon per la sicurezza è scalabile per accompagnare la crescita dell’azienda, consentendo alle organizzazioni di includere più siti, telecamere e postazioni che possono essere gestite da qualsiasi luogo tramite un browser o un dispositivo mobile.

· Tecnologia di sicurezza end-to-end per una completa consapevolezza della situazione. La suite Avigilon per la sicurezza centralizza la sicurezza video, il controllo degli accessi, l’analisi e la gestione delle decisioni in un’unica piattaforma di facile utilizzo.

· Intelligenza artificiale (AI) avanzata per avvisi di sicurezza proattivi in tempo reale. La suite Avigilon per la sicurezza contribuisce a rendere obsoleta la visione di video in diretta grazie agli analytics basati sull’AI. Gli avvisi automatici vengono inviati agli operatori della sicurezza che possono accedere in modo sicuro alla piattaforma da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo per ottenere visibilità immediata e informazioni su una possibile minaccia.

Avigilon Alta e Avigilon Unity saranno esposti a ISC West, dal 29 al 31 marzo a Las Vegas, stand n. 14059.