Bitdefender e Sharp per la sicurezza degli MFP aziendali

Bitdefender e Sharp Electronics hanno annunciato una nuova partnership che consente l’integrazione della tecnologia antimalware di Bitdefender nella nuova gamma di stampanti multifunzione (MFP) Future Workplace A3 di Sharp.

La partnership rafforza la prevenzione dalle minacce di sicurezza informatica nella nuova gamma di stampanti multifunzione aziendali di Sharp, disponibili in tutta Europa, in un momento in cui i criminali informatici prendono sempre più di mira i dispositivi endpoint – comprese le stampanti – per installare malware, rubare proprietà intellettuali e lanciare campagne di spionaggio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jason Cort, director of Product Planning and Marketing, Sharp Europe: «Sharp è lieta di collaborare con un punto di riferimento a livello mondiale nella cybersecurity e nella prevenzione dalle minacce per proteggere meglio i propri clienti. Questa partnership con Bitdefender consente a Sharp di aumentare ulteriormente il proprio livello di sicurezza e dimostra il nostro impegno a proteggere i dati, i dispositivi e le reti dei nostri. Con l’evolversi del panorama delle minacce e l’impiego sempre più frequente da parte delle aziende di un’ampia gamma di dispositivi smart office connessi a Internet, i criminali informatici hanno imparato a compromettere i dispositivi multifunzione (MFP) per utilizzarli come punto di accesso alle reti aziendali. Quando le aziende lasciano inconsapevolmente vulnerabili le connessioni di rete degli MFP, gli hacker possono approfittarne e installare trojan e ruba-credenziali o utilizzare i dispositivi per diffondere malware in tutta la rete. Gli utenti finali possono anche compromettere (intenzionalmente o meno) i sistemi multifunzione collegando dispositivi di memoria USB infettati da malware. Grazie all’avanzata tecnologia antimalware di Bitdefender, che scansiona tutti i dati e i file elaborati sui dispositivi multifunzione aziendali A3 Sharp, le aziende possono rilevare tempestivamente le attività e le minacce, prima che l’azienda ne subisca l’impatto».

L’antimalware Bitdefender offre protezione contro malware noti e sconosciuti, tra cui virus, trojan, worm, ransomware, minacce persistenti avanzate, spyware e altro ancora. Integrata nella nuova gamma di dispositivi multifunzione A3 Sharp Future Workplace, la tecnologia antimalware di Bitdefender esegue una scansione in tempo reale di tutti i dati in ingresso e in uscita dai dispositivi, avvisando gli utenti, i team IT o di sicurezza quando vengono rilevate minacce. La nuova serie di MFP A3 di Sharp amplia il suo ecosistema di strumenti intelligenti per l’ufficio per aiutare le aziende ad adattarsi perfettamente alle esigenze del lavoro ibrido. I nuovi dispositivi multifunzione, con velocità da 26 a 90 ppm*, offrono agli utenti connettività senza interruzioni e sicurezza all’avanguardia, senza compromettere l’impegno per la sostenibilità.

Come concluso da Sorin Dediu, vice president of Products and Engineering in Bitdefender: «Qualsiasi dispositivo con un indirizzo IP collegato a una rete aziendale rappresenta un potenziale punto di accesso da sfruttare per i criminali informatici. Gli hacker prendono di mira i dispositivi MFP e altri dispositivi IoT (Internet of Things) perché sanno che spesso questi dispositivi non sono protetti. Siamo felici di collaborare con Sharp per contribuire a rendere i suoi dispositivi multifunzione più sicuri e resilienti e per proteggere meglio i suoi clienti dalle minacce informatiche più evolute. Bitdefender è un leader riconosciuto nel settore della prevenzione, del rilevamento e della risposta alle minacce informatiche, con la sua tecnologia di rilevamento antimalware che costantemente ottiene i migliori risultati nei test indipendenti di terze parti, tra cui AV-TEST, AV-Comparatives, e MITRE Engenuity».

*Modelli Sharp supportati dalla tecnologia Bitdefender:

BP-60C31/60C36/60C45

BP-70C31/70C36/70C45/70C55/70C65

BP-50C26/50C31/50C36/50C45/50C55/50C65

BP-55C26

BP-70M31/70M36/70M45/70M55/70M65

BP-50M26/50M31/50M36/50M45/50M55/50M65

BP-70M75/70M90

Richiede il kit opzionale di rilevamento antivirus BP-VD10