Italiani spiati a loro insaputa? Succede davvero.

Un’altra indagine condotta da NordVPN rivela che le telecamere di sicurezza potrebbero trasmettere la vita delle persone a loro insaputa.

Un inquietante sito web chiamato Insecam trasmette, infatti, in streaming oltre 70.000 feed di telecamere di sicurezza, di cui 500 di provenienza italiana.

Come spiegato da Daniel Markuson, esperto di sicurezza informatica presso NordVPN: «Gli hacker non hanno nulla a che fare con questa minaccia. Il sito web trasmette in streaming telecamere che non sono protette da password o che hanno ancora le password predefinite. Così facendo, sostengono di evidenziare un serio problema di sicurezza che anche gli hacker possono sfruttare. In un modo o nell’altro, però, si tratta di una grave violazione della privacy».

Italiani spiati a loro insaputa: come è potuto succedere?

Tutte le telecamere mostrate in streaming sul sito web sono telecamere IP, quindi dispongono di una funzionalità integrata che consente al proprietario di accedere al feed tramite Internet da qualsiasi luogo. Se la telecamera non è protetta da una password, il suo feed può essere trovato su Google. Nonostante i link ai feed non siano indicizzati, quasi tutti includono parole come “live feed” o il modello della telecamera nel tag del titolo. Gli operatori di ricerca avanzati (ad esempio, “intitle:”) aiutano a trovare i collegamenti non indicizzati, che è come appaiono su siti web come Insecam.

Come affermato da Markuson: «“Cercare telecamere non protette da password non è illegale ed è per questo che Insecam viene ancora aggiornato quotidianamente».

Le telecamere IP possono anche essere compromesse quando gli hacker intercettano la connessione Internet domestica. In questo modo possono accedere al feed e utilizzarlo per ricattare il proprietario della telecamera.

Come proteggere la propria telecamera di sicurezza

Come puntualizzato da Markuson: «Chi ha scoperto che la propria telecamera viene trasmessa in streaming su un sito come Insecam, può richiedere ai titolari del sito di rimuovere il link di streaming. I titolari del sito promettono di rimuovere il collegamento e il feed se richiesto dai proprietari della telecamera», italiani spiati in primis.

Di seguito alcuni suggerimenti utili.