La sicurezza Ernitec nel listino di EET

La sicurezza Ernitec è entrata ufficialmente nel listino di EET che, con un portfolio prodotti che copre tutte le esigenze del business della sicurezza, sia per piccole applicazioni private che per grandi aziende con più sedi, si conferma tra i protagonisti europei della distribuzione di prodotti per videosorveglianza, parti di ricambio e accessori per computer, stampanti e telefonia mobile.

Il catalogo EET, infatti, non fornisce solo prodotti, ma soluzioni di qualità per ogni esigenza. Anche la sicurezza Ernitec, parte attiva del suo portfolio, si inscrive in questa logica: con base in Danimarca, l’azienda produce e fornisce apparecchiature di alta qualità per il mondo della sicurezza e della salvaguardia dei dati, dai server alle telecamere IP fino agli switch.

Con la sicurezza Ernitec soluzioni future proof

Uno dei punti di forza dell’azienda è la capacità di mantenersi aggiornata su un ambito, quello della sicurezza, che è sempre in costante e rapida evoluzione. Questo consente a Ernitec di creare soluzioni future proof, di qualità e innovative, che si adattano a ogni segmento del business della sicurezza, sia alle piccole realtà private che alle grandi aziende con più siti. Installatori, integratori e utenti finali possono contare così su soluzioni dedicate, dalla progettazione fino alla consegna.

Interoperabilità tra i prodotti

Tutte le telecamere IP, i server e i driver Ernitec sono compatibili con le specifiche ONVIF, varate dal noto forum industriale aperto per lo sviluppo di uno standard globale per l’interfaccia di prodotti di sicurezza IP-based. Queste specifiche garantiscono la completa interoperabilità tra i prodotti, per la costruzione di ecosistemi funzionali e semplici da utilizzare, senza la necessità di far comunicare tra di loro diversi protocolli o specifiche incompatibili.

Innovazione, affidabilità e supporto tecnico

Sono queste le parole-chiave che più facilmente si possono accostare alla sicurezza Ernitec, che offre le più recenti tecnologie in prodotti a prezzi molto competitivi, affidabili grazie a un’esperienza pluriennale nel settore e a test estremamente accurati cui i prodotti stessi vengono sottoposti prima di raggiungere gli utenti. Infine, il brand garantisce anche attività di supporto tecnico e formazione per aiutare i suoi clienti a restare aggiornati e al passo in un settore (i servizi di videosorveglianza e sicurezza) in cui l’aggiornamento non è importante: è fondamentale!

La sicurezza Ernitec: prodotti e soluzioni

Nel catalogo EET sono disponibili innumerevoli soluzioni basate sui prodotti Ernitec, una varietà che ha peraltro recentemente permesso a EET tramite i suoi system integrator di portare a termine molti progetti sia medie che di grandi dimensioni. Nel portfolio troviamo i server Ernitec, costruiti in Danimarca e disponibili in tantissimi modelli diversi per ogni tipo di applicazione e di esigenza; le telecamere IP, presenti sia nella tipologia “dome” che PTZ e complete di accessori e con diversi livelli di protezione, anche per l’uso in ambienti esterni ad alto rischio, NVR; infine, anche per gli switch di rete, Ernitec offre una varietà di soluzioni da sei, otto o sedici porte per tutte le esigenze e per impianti di diverse dimensioni, di livello qualitativo elevato che si traduce in massima affidabilità.