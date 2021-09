Un whitepaper per progettare sale di controllo

Sharp NEC Display Solutions Europe, insieme al suo partner Hiperwall, ha pubblicato un nuovo whitepaper che spiega ai progettisti di sistemi per sale di controllo come sfruttare al meglio il suo sistema di gestione dei contenuti video wall basato su IP.

La sicurezza dei dati è un tema cruciale per le organizzazioni e una protezione sicura contro potenziali incursioni è vitale in un ambiente critico come le sale di controllo. Il whitepaper spiega le strategie progettuali a disposizione del progettista di sistema, delineando i vantaggi di alcuni modelli topologici, per salvaguardare la resilienza del sistema della control room.

Hiperwall, specialista del settore nella commercializzazione di tecnologie di visualizzazione video wall basata su rete, è un partner strategico a lungo termine, che consente a Sharp/NEC di offrire ai propri clienti una soluzione completamente integrata per la visualizzazione di big data nelle sale di controllo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stephen Wair, responsabile del segmento aziendale per le sale di controllo presso Sharp NEC Display Solutions Europe: «L’affidabilità e la flessibilità della soluzione di gestione dei contenuti Hiperwall sono vitali nel mondo del digital, sempre più frenetico e spesso imprevedibile. Adattarsi rapidamente, proteggendo la vulnerabilità del sistema, è un aspetto fondamentale per Hiperwall. Per questo abbiamo preparato questo nuovo whitepaper, che illustra alcuni protocolli di progettazione come spunto aggiuntivo per i progettisti di sistemi di rete».

È possibile scaricare il whitepaper qui.

Per maggiori informazioni sulla versione 7.0 di Hiperwall o sulle soluzioni Sharp/NEC per video wall e control room solutions, cliccate qui.