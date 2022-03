PFU presenta gli scanner Fujitsu fi-8000 di ultima generazione

Dopo il successo della serie fi-7000, PFU presenta Fujitsu fi-8000, la nuova gamma di scanner professionali di ultima generazione pensata per le aziende che necessitano di ottimizzare il processo di dematerializzazione e di data capture.

“L’obiettivo della serie Fujitsu fi-8000 è di rendere la dematerializzazione il più semplice ed immediata possibile attraverso dispositivi affidabili e performanti, capaci di gestire la più ampia tipologia di documenti” ha spiegato Massimiliano Grippaldi, regional sales manager Italy di PFU.

I sei modelli della serie, tre ADF (fi-8150, fi-8170 e fi-8190) e tre con piano in vetro & ADF (fi-8250, fi-8270 e fi-8290) permettono infatti di scansionare dai 50 ai 90 fogli al minuto e di gestire documenti con grammature estremamente diverse che vanno dai 20 grammi al metro quadro (carta velina), fino ai 7 mm di spessore (passaporto o buste), il tutto utilizzando lo stesso alimentatore e senza dover istallare ulteriori accessori.

Tra le novità della nuova serie di scanner Fujitsu c’è l’introduzione del Clear Image Capture, una tecnologia ottica rivoluzionaria che garantisce l’acquisizione di immagini in alta qualità riducendo la distorsione delle linee e il cambiamento del colore con un significativo risparmio energetico rispetto ai sistemi CCD. Il sistema CCD è stato comunque montato, in accoppiata all’ottica CIC, sugli scanner fi-8000 con il piano così da poter essere utilizzato per progetti molto specifici dove è richiesta un’elevata profondità di campo.

I nuovi dispositivi Fujitsu si caratterizzano inoltre per la presenza del pulsante di “Manual Feed” per una scansione nel quale il rullo agisce più lentamente così da evitare possibili problematiche con i documenti più spessi. A tutto questo si aggiunge anche un sistema di protezione contro lo strappo della carta durante l’inceppamento.

PaperStream ottimizza l’utilizzo dello scanner e la gestione dell’hardware

I dispositivi della serie Futijsu fi-8000 sono gestibili e gestiti attraverso il software PaperStream che si compone di 3 soluzioni: PaperStream Capture, PaperStream ClickScan e Scanner Central Admin.

PaperStream Capture consente di semplificare ed automatizzare il processo di scansione, estrazione e rilascio, ma anche di salvare facilmente i file in diverse destinazioni e di ordinare ed indicizzare i documenti. Tutto questo grazie alla creazione di diversi profili attivabili prima della scansione che permettono allo scanner di seguire opzioni prefissate adatte a ciascuna tipologia di documento scansionato.

Oltre al salvataggio del file scansionato, i dispositivi Futijsu fi-8000 creano un altro file dove i dati presenti all’interno del documento vengono digitalizzati nel formato scelto. Ad esempio scansionando una tabella è possibile digitalizzare tutti i dati direttamente su un foglio Excel modificabile o immettere un testo direttamente in un file word. PaperStream Capture analizza anche i codici a barre identificando se sono mono o bidimensionali e li salva automaticamente in cartelle differenti in base alla loro tipologia. Lo stesso vale per i codici MRZ dei passaporti.

PaperStream ClickScan offre invece una modalità di scannerizzazione rapida che consente di settare soltanto alcuni parametri essenziali (velocità di scansione, luogo di archiviazione e il formato) per concludere le operazioni ancora più velocemente.

Scanner Central Admin è un software che permette la gestione centralizzata da remoto di tutti i dispositivi Fujitsu e di controllare l’esistenza di eventuali guasti e valutare diverse statistiche riguardanti l’andamento delle scansioni.