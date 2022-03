2022 nel segno della formazione con Axis Communications

Nel segno della formazione d’eccellenza, Axis Communications continua a lavorare al fianco di partner e clienti per offrire efficaci strumenti con cui supportare le aziende nell’affrontare le sfide future imposte dalla rapida evoluzione digitale e tecnologica. Tra questi imprescindibile è proprio l’attenzione verso la formazione.

Grazie a un team dedicato di trainer altamente qualificati, ai metodi di apprendimento dinamici e alla vasta offerta di corsi, Axis Communications Academy consente ai professionisti della sicurezza di progettare, installare e configurare soluzioni di sicurezza più intelligenti per qualsiasi cliente finale. Tra gli esperti che accompagneranno i partecipanti in questa avventura Massimo Cappellano, Trainer & Sales Engineer di Axis, sarà il trainer ufficiale supportato e coadiuvato da tutto il team Axis di Sales Engineering.

Formazione in modalità a scelta

Mediante i differenti formati e le modalità di apprendimento – da webinar ed e-learning, fino a workshop tecnici e laboratori virtuali passando anche per sessioni multiple – l’Academy si rivolge sia ai professionisti che si avvicinano all’azienda per la prima volta con corsi base introduttivi, sia a chi ha il desidero di approfondire alcune soluzioni in particolare. Immancabili poi sono i corsi propedeutici al fine di ottenere la Certificazione Axis.

L’offerta formativa di Axis Communications è un elemento distintivo, un servizio su cui l’azienda crede e investe con l’obiettivo di offrire un vantaggio competitivo per le aziende che la scelgono. Essere un partner tecnologico strategico significa anche questo: supportare i clienti nel miglioramento delle loro prestazioni, in modo che possano massimizzare le opportunità di business e rimanere così all’avanguardia e competitivi sul mercato.

Sulla pagina dedicata Axis Communications Academy sono consultabili i prossimi corsi di formazione disponibili. Un percorso modulabile secondo le esigenze e gli interessi dei professionisti per rimanere sempre aggiornati sulle innovazioni tecnologiche e le loro potenzialità di applicazione.