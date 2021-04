25 store della distribuzione di materiale elettrico di Sistema E in Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna entrano nel network di Sonepar Italia

25 store della distribuzione di materiale elettrico di Sistema E hanno cambiato insegna diventando a tutti gli effetti filiali Sonepar.

Si tratta dei punti vendita, presenti in Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, ora assimilati alla rete Sonepar Italia, grazie a un ultimo passaggio che prevede la fusione di Sistema E in Sonepar Italia SpA.

Sonepar in tutto e per tutto

I clienti di questi territori potranno quindi da ora usufruire di tutti i servizi offerti da Sonepar Italia, come l’accesso alle piattaforme digitali, con l’e-commerce che vanta un catalogo di 350.000 referenze acquistabili e servizio di consegna in 24 ore, e l’utilizzo di software per i preventivi personalizzati e per la progettazione di impianti building o di automazione industriale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia: «Da oggi questi punti vendita sono formalmente integrati in un’unica organizzazione. In alcune regioni adriatiche, come le Marche, l’Abruzzo e il Molise, noi debuttiamo, visto che prima non eravamo presenti con il nostro marchio. Sarà una bella sfida, con una squadra di persone qualificate e fortemente motivate dal nostro progetto. Con impegno e qualche opportuno investimento confidiamo di essere in grado di entrare ancor più nella fiducia dei professionisti che lavorano in queste aree. Cercheremo certamente di migliorare il servizio ove possibile, per essere ancora più vicini ai clienti nel lavoro quotidiano nei cantieri, nella progettazione e nella realizzazione di impianti building o industriali».

Con la fusione di Sistema E in Sonepar Italia, l’organizzazione commerciale si consolida.

In particolare:

la divisione Nord comprende ora Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna;

la divisione Centro copre Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo;

la divisione ‘Sud e Isole’ include Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata, Molise Puglia e Sardegna.

Sonepar Italia è così presente in 16 regioni.

Infine, Elettroveneta SpA continua a operare nel suo mercato elettivo, il Triveneto, con una organizzazione commerciale propria.