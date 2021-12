A Selvazzano restyling in grande stile per Sonepar

Sonepar Italia ha inaugurato il punto vendita di Selvazzano Dentro (PD), che è stato appena rinnovato per diventare uno store moderno e a libero servizio.

Si tratta di un punto vendita storico in provincia, punto di riferimento per molti elettricisti della zona. Situato nel quartiere Caselle, in via Ugo Foscolo 75, lo store, che prima era organizzato con vendita al banco e magazzino, ora, grazie al restyling si dota di una grande area espositiva che permette ai clienti di trovare a scaffale oltre 4.000 articoli.

Sonepar Italia, specializzata nella distribuzione di materiale elettrico con sede centrale a Padova e parte del Gruppo Internazionale Sonepar è presente in Italia con 146 punti vendita diffusi in 17 regioni; da qualche tempo l’azienda sta ammodernando molti store con arredi nuovi, funzionali a sostenere un cambiamento di abitudini d’acquisto nel settore; dalla vecchia concezione della vendita a banco infatti, progressivamente in tutti i negozi verrà implementata l’area espositiva per snellire le file in cassa e agevolare l’acquisto.

Al taglio del nastro, insieme al Presidente e AD di Sonepar Italia, Sergio Novello, anche il Sindaco di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi.

Come sottolineato in una nota ufficiale dallo stesso Novello: «Stiamo investendo per valorizzare tutti i nostri punti vendita e siamo certi che questo sforzo per innovare e offrire nuovi servizi verrà premiato dai nostri clienti. Cerchiamo ogni giorno di essere al fianco di ciascun professionista del mondo elettrico, per aiutarlo nel proprio mestiere e facilitare il suo business».

Per il Sindaco Rossi: «Siamo orgogliosi perché una realtà così importante, che lavora in settori strategici per tutto il territorio allargato, ha deciso di investire qui, è un segnale positivo per tutta la nostra comunità».

Innovazione e sostenibilità per i clienti Sonepar a Selvazzano

Fuori, nell’ampio parcheggio, Sonepar ha installato una stazione di ricarica elettrica con doppia presa, della potenza di 22kW che è a disposizione di tutti i clienti che vorranno fare gratuitamente un pieno.

Nel punto vendita di Selvazzano è inoltre presente il sistema d’acquisto QR code, per ridurre l’attesa in cassa. Sulle etichette a scaffale sono presenti codici a barre che, se scansionati tramite smartphone, utilizzando l’APP di Sonepar Italia, permettono al cliente di visualizzare caratteristiche tecniche e prezzi riservati del prodotto scelto. A fine spesa, una volta scansionati tutti i codici e creata la lista di spesa virtuale, l’APP genererà un QR code che andrà mostrato in cassa per ritirare poi velocemente la bolla di accompagnamento al ritiro merce.