A Fal.Con CrowdStrike presenta il nuovo programma di canale Accelerate

CrowdStrike lancia Accelerate, un nuovo programma per i partner volto a inaugurare una nuova era per la piattaforma CrowdStrike Falcon e a potenziare l’ecosistema. Accelerate è stato progettato per aiutare i partner ad affermarsi e ad espandersi con CrowdStrike Falcon e a collaborare su e attraverso la piattaforma nativa AI leader nel settore della cybersecurity.

Il nuovo programma Accelerate di CrowdStrike unisce partner di cybersecurity di tutti i tipi – VAR, MSP, MSSP, GSI, SI, cloud marketplace, distributori, telcos, OEM, assicuratori, incident responders, ISV e altri ancora – con la missione comune di fermare le compromissioni.

L’attuale panorama delle minacce informatiche richiede un approccio aperto e collaborativo alla XDR, che fornisca alle aziende flessibilità e possibilità di scelta nella soddisfazione delle proprie esigenze di tecnologia e servizi in continua evoluzione. Allo stesso modo, le odierne supply chain di software richiedono nuovi programmi e sistemi per ottimizzare l’utilizzo di SaaS. Attraverso percorsi go-to-market specifici, soluzioni “edutainment” (formazione e intrattenimento) di nuova concezione, la ludicizzazione dei premi e una serie di tool di vendita, marketing e supporto ai partner, i partner di CrowdStrike, con Accelerate sono ora in grado di accelerare il proprio successo come mai prima d’ora, aiutando i clienti a ridurre il costo totale di proprietà (TCO), consolidare i prodotti point e rimanere protetti.

“La cybersecurity è a un punto di svolta e l’ecosistema dei partner non è da meno”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Il nostro nuovo programma Accelerate consente ai partner di ogni tipologia di potenziare le proprie funzionalità CrowdStrike, sia orizzontalmente sulla piattaforma Falcon, sia verticalmente nella profondità delle nostre soluzioni. Nuovi percorsi formativi, nuovi strumenti di vendita e nuovi premi sono solo alcuni degli investimenti che abbiamo intrapreso per definire i nuovi standard dell’ecosistema della cybersecurity. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: mettere i partner al centro della lotta contro gli avversari e, insieme, fermare le compromissioni”.

Il nuovo programma Accelerate offre:

● Formazione coinvolgente per accelerare l’azione. La conoscenza è potere. Il nuovo programma Accelerate introduce i partner a CrowdClass, una serie formativa originale in formato video (di dimensioni ridotte) tenuta dagli esperti di sicurezza di CrowdStrike. Disponibili in modalità on-the-go e on-demand, i video, di durata COMUNICATO STAMPA inferiore a 10 minuti, presentano l’esperienza di CrowdStrike, i punti di differenziazione e rivelano ai partner i segreti per vendere, valorizzare e vincere.

● Strumenti di demand generation e tool di vendita per accelerare la chiusura delle trattative. Vincere nel settore della cybersecurity è una questione di velocità, come anche nelle operazioni di generazione di business, cooperazione e chiusura delle trattative. La nuova infrastruttura e i miglioramenti operativi rendono più semplice e più veloce per i partner la demand generation, la registrazione delle opportunità, l’esecuzione di campagne di vendita value-based e la conclusione delle trattative. Accelerate introduce anche The Grid, la piattaforma di campagne marketing self-service di CrowdStrike per gestire le landing page, le e-mail e i post sui social, che supporta i partner nella loro corsa alla vittoria con la piattaforma CrowdStrike Falcon.

● Riconoscimenti che accelerano e incrementano la redditività dei partner. I risultati dei partner diventano delle occasioni di riconoscimento. Accelerate presenta CrowdCard, una novità assoluta nel campo della cybersecurity, grazie alla quale i professionisti delle vendite e i solution engineering possono guadagnare premi in cashback su una carta di debito brandizzata CrowdStrike. I premi incentivano le transazioni di nuovi clienti e l’espansione della piattaforma in aree strategiche. CrowdCard eroga i pagamenti dei premi entro pochi giorni, incentivando comportamenti e risultati positivi.

Inoltre, Accelerate premia i partner con margini allettanti, sconti e riduzioni back-end per sostenere il consolidamento di pratiche CrowdStrike mirate e redditizie.