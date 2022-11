Acronis nomina Katya Ivanova Chief Sales Officer

Acronis ha annunciato la promozione di Katya Ivanova a nuova Chief Sales Officer alla guida dell’unità Vendite globali di Acronis. Ivanova è una leader affermata nell’ambito delle vendite multinazionali, che ha maturato una valida esperienza nei mercati APAC, EMEA, LATAM e nel Nord America. Recentemente, Ivanova ha ricoperto il ruolo di Vice President Worldwide Inside Sales presso Acronis, gestendo oltre 300 professionisti.

La team leadership consolidata, l’esperienza nelle vendite e i grandi successi nella costruzione di relazioni durature con i partner consentiranno a Ivanova di espandere le vendite globali di Acronis e di promuovere al contempo la conoscenza e la diffusione della piattaforma Acronis Cyber Protect Cloud. Ivanova è entrata a far parte di Acronis nell’agosto del 2011, come tecnico dell’assistenza. Ha completato il suo primo progetto di supporto alle vendite quando aveva il ruolo di Senior Manager nel reparto Global Support Vendor Management, ottenendo solo nel primo anno una crescita del fatturato di oltre il 70%. È poi passata all’unità Inside Sales and Renewals e infine, nel febbraio 2019, al più recente incarico di Vice President Worldwide Inside Sales.

In qualità di Chief Sales Officer di Acronis, Ivanova amplierà il suo lavoro a livello globale, nel solco dei risultati a doppia cifra già conseguiti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Patrick Pulvermueller, Chief Executive Officer di Acronis: «Durante la sua carriera in Acronis, Katya ha dimostrato di avere entusiasmo e ambizione, qualità che in poco tempo le hanno consentito di scalare la gerarchia fino a conquistare una delle più prestigiose posizioni aziendali in ambito Vendite. Sono certo che la recente promozione le consentirà di consolidare e incrementare i successi già ottenuti in azienda».

Oggi i Managed Service Provider (MSP) hanno a che fare con sistemi di sicurezza sempre più complessi, in cui entrano in gioco più tecnologie. Secondo il Report globale Acronis per la Settimana della Cyber Protection 2022, il 78% delle organizzazioni globali utilizza almeno 10 soluzioni diverse per la protezione e la sicurezza dei dati, eppure il 76% di queste sperimenta interruzioni operative e perdite dei dati. Acronis Cyber Protect Cloud offre un’architettura unica e integrata che semplifica il processo senza compromettere la sicurezza. Grazie alla sua esperienza nel settore e alle eccellenti capacità nelle vendite, Ivanova sarà in grado di estendere la copertura delle soluzioni Acronis per la Cyber Protection, a cui si affidano più di 20.000 Service Provider globali, proteggendo oltre 750.000 attività e prevenendo più di 100 milioni di attacchi.

Come concluso dalla stessa Ivanova: «Entusiasmo e motivazione mi spingono a lavorare sull’ulteriore crescita di Acronis, per proteggere la nostra fedele clientela dal costante aumento degli attacchi informatici. Il mio intento è aiutare il team a offrire la migliore esperienza possibile, rafforzando la cooperazione con clienti e partner. Gli attacchi informatici aumentano in tutto il mondo, ed è sempre più importante che i responsabili della sicurezza proteggano in modo efficace ed efficiente le proprie attività».