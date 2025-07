Ad Avnet Abacus l’Outstanding EMEA Distributor Performance Award di Amphenol Industrial Operations

Avnet Abacus – tra le società attive in Europa nella distribuzione di prodotti di interconnessione, passivi, elettromeccanici e di tecnologie complementari di rilievo legate a energia, accumulo, rilevamento e comunicazioni wireless – nonché business unit regionale di Avnet ha ottenuto da Amphenol Industrial Operations l’Outstanding EMEA Distributor Performance Award 2024.

Questo prestigioso premio sancisce l’eccellenza logistica di Avnet Abacus come distributor e la sua solida e trasparente collaborazione con il produttore.

Il riconoscimento evidenzia la capacità dimostrata dal distributore nell’affrontare l’impegnativo contesto commerciale del 2024, mantenendo un forte slancio e tracciando una traiettoria positiva per il 2025. Amphenol Industrial Operations ha premiato in modo specifico Avnet Abacus per la gestione efficace di procedure commerciali complesse e per aver mantenuto i livelli delle transazioni point-of-sale (POS) EMEA al di sopra della media registrata dalla rete.

“Questo premio riflette l’efficace collaborazione e l’approccio solution-oriented dei nostri team”, ha sottolineato Matthias Schwendemann, Vice President Product Management di Avnet Abacus. “Ogni settore della nostra organizzazione ha lavorato in perfetta sinergia per raggiungere risultati eccezionali. Confidiamo ora di proseguire la nostra collaborazione con Amphenol Industrial Operations nell’ottica di raggiungere insieme il successo”.