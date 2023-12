AIESEC e Epson discutono di ambiente

Epson incontra gli studenti di AIESEC, l’associazione impegnata nella sensibilizzazione degli obiettivi di sostenibilità promossi dalle Nazioni Unite: l’appuntamento rientra tra le molteplici iniziative che Epson promuove per raccontare ai giovani come una tecnologia sostenibile possa fare la differenza.

Il valore della coerenza fra obiettivi dichiarati e risultati raggiunti sarà al centro dell’intervento di Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia, nell’incontro con gli studenti delle ultime classi del Liceo Giovanni Cotta di Legnago, Verona.

Nella sua presentazione, Cassani racconterà ai giovani che nella COP27 del 2022 si è parlato molto dei finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo per la mitigazione della crisi climatica di cui essi soffriranno maggiormente, anche in termini di vite umane. “Per mitigare queste problematiche – ricorderà Cassani – si è valutato che servirebbero circa 300 miliardi di dollari all’anno, ma lo scorso anno ne sono stati stanziati solo 21.”

L’appuntamento con AIESEC fa parte dell’impegno che Epson persegue da alcuni anni, volto a incontrare i giovani nelle scuole per raccontare come una tecnologia sostenibile possa fare la differenza e come una grande società internazionale stia affrontando il cambiamento climatico riducendo l’impatto delle proprie attività. Gli studenti del liceo appartengono alla generazione COP, che comprende i nati dopo la prima COP del 1995: secondo un recente studio di Epson, il Climate Reality Barometer, questa è la fascia di età più ottimista con quasi la metà (49%) che crede che la crisi climatica si risolverà entro la loro aspettativa di vita. In questo senso l’innovazione tecnologica può essere una formidabile alleata.

“Epson si è posta obiettivi ambiziosi – conclude Cassani – come quello di diventare “carbon negative” entro il 2050. La nostra tecnologia di stampa Heat-free è quella con la più bassa impronta ambientale; per questo abbiamo deciso di abbandonare completamente la tecnologia laser. Sono certo che la tecnologia sarà uno strumento essenziale per ottenere un Pianeta più vivibile, per tutti.”