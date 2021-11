Alkira nomina Exclusive Networks come partner specializzato a livello globale

Alkira ha nominato Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per le infrastrutture digitali, come distributore della sua piattaforma di cloud networking as-a-service (CNaaS) Cloud Services Exchange (CSX).

L’accordo inserisce la piattaforma CNaaS CSX all’interno dell’offerta dei partner Exclusive, presenti in 40 paesi di cinque continenti, e sottolinea l’impegno di Exclusive verso la crescita del proprio portafoglio cloud in un mercato che – secondo le previsioni di IDC – raggiungerà 1,3 miliardi di dollari entro il 20251.

Exclusive Networks (EXN) ha registrato un fatturato lordo di 2,9 miliardi di euro nel 2020, e ha completato con successo l’offerta pubblica e la quotazione a Euronext Parigi nel mese di settembre 2021. L’azienda è partner di alcuni grandi produttori di tecnologie di cybersecurity, networking e infrastrutture cloud: Fortinet, Nutanix, Palo Alto Networks, Rubrik e Sentinel One, e fornisce piattaforme di cybersecurity, soluzioni cloud e servizi professionali a valore aggiunto attraverso una vasta rete di rivenditori specializzati, MSP, CSP, telco e integratori di sistemi.

L’espansione di Alkira nelle regioni EMEA e APAC verrà guidata da Paul Couturier, Senior VP International, un veterano del settore IT che ha ricoperto ruoli di livello internazionale in Efficient Networks, TippingPoint, Cyan, LightCyber e Palo Alto Networks. Recentemente, ha gestito IntSights dal debutto europeo all’acquisizione da parte di Rapid 7.

Amir Khan, co-fondatore e amministratore delegato di Alkira, afferma: “La nostra visione è quella di semplificare il networking nell’era del cloud. Come pioniere del CNaaS, Alkira ha eliminato le complessità e i costi di realizzazione e gestione delle reti, e ha integrato il cloud, il multi-cloud e i sistemi legacy senza la necessità di hardware, data center o altri prodotti. Exclusive Networks è un partner ideale per Alkira, perché ci fornisce l’accesso a una rete globale di partner, e condivide la nostra visione di un futuro as-a-service”.

Andy Travers, Executive VP Vendite e Marketing di Exclusive Networks, aggiunge: “Il nostro successo è stato costruito mettendo insieme le migliori soluzioni di cybersecurity, networking e automazione della categoria. Nell’era del cloud, la sfida per i clienti è quella di integrare e gestire queste risorse in un ambiente sempre più complesso, controllando i costi e facendo crescere il business. Con pochi clic del mouse, il CNaaS di Alkira permette di configurare reti sicure di cloud ibrido e multi-cloud in poche ore piuttosto che in diversi mesi, e mette i clienti – e non i grandi fornitori di cloud – al posto di comando”.

Secondo Gartner2: “La migrazione delle applicazioni aziendali verso il cloud è destinata a raddoppiare nei prossimi due anni, ed è inevitabile che l’infrastruttura di rete segua la stessa tendenza. I fondatori di Alkira sono stati i pionieri del mercato SD-WAN, e oggi aprono la strada al cloud networking”.

La piattaforma CNaaS di Alkira semplifica il provisioning, la connettività e la gestione end-to-end delle reti in ambiente cloud, compresa l’integrazione di firewall, IPS/IDS e bilanciatori di carico, e migliorano la capacità delle precedenti soluzioni SD-WAN. Consente un approccio flessibile e unificato al networking sicuro e ad alte prestazioni in cui i clienti pagano solo per la capacità che utilizzano e la rete si adatta automaticamente a modelli di uso e domanda in continua evoluzione.

1IDC prevede che la spesa mondiale “Whole Cloud” raggiunga 1,3 miliardi di dollari entro il 2025

2 Market Guide to Cloud Networking Software,Gartner, maggio 2021