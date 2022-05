AMD cresce nei data center con Pensando

AMD ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Pensando Systems in una transazione del valore di circa 1,9 miliardi di dollari.

Si tratta di una acquisizione ritenuta altamente strategica in quanto la piattaforma di servizi distribuiti di Pensando amplierà il portafoglio prodotti per data center di AMD con un’unità di elaborazione dati (DPU) e uno stack software ad alte prestazioni, già implementati su larga scala presso alcuni clienti cloud ed enterprise tra cui Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud.

Stando a quanto reso noto, il team di Pensando entrerà a far parte dell’AMD Data Center Solutions Group, guidato dal Senior Vice President e General Manager Forrest Norrod di AMD.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Lisa Su, President e CEO di AMD: «I data center si confermano una delle maggiori opportunità di crescita per la nostra società. L’aggiunta del team di Pensando Systems, con il suo bagaglio hardware e software, ci consentirà di offrire ai clienti un portafoglio ancora più ampio di soluzioni ottimizzate per carichi di lavoro specifici. Grazie alla leadership di mercato in ottica DPU, Pensando permetterà ad AMD di offrire soluzioni in grado di accelerare in modo significativo la velocità di trasferimento dei dati, fornendo al contempo ulteriori livelli di sicurezza e di analisi che giocheranno un ruolo maggiore nella definizione delle prestazioni dei data center di prossima generazione».

Infine, Pensando rimarrà concentrata sull’esecuzione delle proprie roadmap tecnologiche e di prodotto, ora con una scala aggiuntiva per accelerare il proprio business e affrontare le crescenti opportunità di mercato attraverso un numero più ampio di clienti.