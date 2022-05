AMD: nuove conferme dal Mercury Research Processor report Q1 2022

Il recente report di Mercury Research relativo a Q1 2022 per il mercato dei processori, conferma il valore del portafoglio prodotti x86 di AMD. Sulla base delle stime di share unitario indicate nel report e delle quote di fatturato calcolate basandosi sulle stime di revenue di Mercury, AMD non solo ha guadagnato quote, trimestre su trimestre, in tutti i segmenti – server, desktop e mobile – ma ha anche stabilito diversi record aziendali, tra cui:

Mercato complessivo: record di unità e di fatturato

Segmento Server: record di unità e di fatturato

Segmento Notebook: record di unità mobile e fatturato

Segmento Client: quota di fatturato record

Inoltre, la quota delle unità desktop AMD è aumentata di 2,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, raggiungendo il 18,3%.