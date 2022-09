Appian: i servizi dei partner fondamentali per accelerare la digitalizzazione in Europa

Appian ha rivelato che il low-code è sempre più scelto come tecnologia per migliorare e ottimizzare rapidamente i processi aziendali attraverso la digitalizzazione e l’automazione. Secondo i dati interni di Appian, la domanda di mercato per i professionisti certificati low-code è cresciuta dal 75% al 100% negli ultimi anni. A fronte di questa crescente domanda, Appian ha ampliato il programma globale per i partner e introdotto nuove offerte per aiutare i partner a produrre risultati aziendali migliori per sostenere la strategia di trasformazione digitale dei clienti.

“Le nostre capacità di consulenza e di delivery sono saldamente correlate “, ha dichiarato Matthias Leybold, Partner PwC per Cloud Intelligence and Analytics. “Forniamo consulenza e co-creiamo soluzioni per i clienti riunendo gli esperti di settore di PwC, i consulenti, i fornitori di servizi di sviluppo e gli esperti di Appian. Di conseguenza, siamo in grado di fornire le competenze necessarie per la piena riuscita della trasformazione aziendale“.

Il programma per i partner di Appian consente agli utenti registrati di accedere a una gamma estesa di funzionalità e a continui miglioramenti della Piattaforma Appian Low-Code. Inoltre, i partner e i clienti di Appian godono dei seguenti vantaggi:

Accesso gratuito all’ambiente Appian Community Edition

Opportunità di ottenere certificazioni Appian a seconda del ruolo e di guadagnare gli Appian Pro Badges

Percorso di apprendimento personalizzato con lezioni in aula e online per i diversi ruoli

Reshma Nuggehally, Managing Director di Accenture, BPM e LCNC Lead, ha dichiarato: “Grazie ad un preciso focus sulla trasformazione compressa, la nostra capacità di supportare la trasformazione end-to-end con competenze di settore e tecnologiche, innovazione e gestione dei fornitori diventa strategica per lo sviluppo scalare dei clienti sulla piattaforma Appian.”

“I rapporti con i nostri partner strategici globali sono molto stretti”, ha dichiarato Marc Wilson, Chief Partner Officer di Appian. “I partner di Appian scelgono di investire sul lungo termine, questo significa che i nostri clienti condivisi hanno accesso a continue innovazioni sia nel prodotto stesso che nelle modalità di fornitura più adatte alle loro esigenze“.

Recentemente, Appian ha commissionato a IDC un InfoBrief che esamina il ruolo dei partner di servizi nel guidare la trasformazione digitale del business a livello aziendale, attraverso l’automazione low-code. L’InfoBrief di IDC, “Come l’automazione low-code e i servizi dei partner stanno accelerando i risultati del business digitale in Europa” (IDC #EUR148200421, marzo 2022) si basa su interviste approfondite con Accenture e PwC per comprendere i motivi per cui i clienti collaborano con loro e con Appian per affrontare le sfide e le opportunità aziendali. L’InfoBrief di IDC presenta anche casi di studio sui risultati della trasformazione aziendale guidata dai partner che utilizzano la Piattaforma Low-Code di Appian.

“Il low-code semplifica e accelera la creazione di app, ma la vera trasformazione a livello aziendale è complessa“, ha dichiarato John O’Brien di IDC. “Le organizzazioni hanno bisogno di supporto da parte di esperti per collegare tutti i pezzi, dalla strategia alle competenze, dalla razionalizzazione del portafoglio IT alla creazione di centri di competenza che forniranno all’azienda il massimo valore a lungo termine“.

Scarica l’InfoBrief completo di IDC per scoprire come il low-code e i partner Appian stanno aiutando le organizzazioni in Europa a trasformarsi alla velocità del digitale.