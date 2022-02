Arrow Electronics sigla un accordo Pan-Europeo con AvePoint

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha firmato un accordo Pan-Europeo con AvePoint, produttore di soluzioni innovative per le piattaforme SaaS e data management, integrando in ArrowSphere le applicazioni SaaS di security e collaboration di AvePoint.

Le soluzioni AvePoint sono progettate per i partner di canale come i rivenditori a valore aggiunto (VAR) e i Managed Service Provider (MSP) per aiutare i clienti a gestire la migrazione dei propri sistemi di collaboration, tra cui Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce. Le tecnologie AvePoint consentono agli utenti finali di vincere le complesse sfide di trasformazione, governance e rispetto delle normative in cloud.

“La crescita degli strumenti di digital collaboration ha accelerato la necessità di poter adottare soluzioni di data management solide e facili da implementare”, ha dichiarato Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions nell’area EMEA. “In Arrow, operiamo per aiutare i partner di canale a sviluppare il proprio business in cloud, e AvePoint è una valida opportunità per gli attuali MSP e i Microsoft reseller di acquistare e distribuire prontamente e con semplicità le soluzioni SaaS di livello Enterprise”.

AvePoint permette ai partner di canale di massimizzare il ROI, garantendo la conformità, prevenendo la perdita di dati e consentendo la continuità del business per i clienti. Recentemente, AvePoint Cloud Backup, uno dei prodotti di security collaboration, ha ottenuto validi rating comparativi – i punteggi migliori – nel rapporto New Wave redatto da Forrester: SaaS Application Data Protection del Q4 2021, nei parametri di backup di Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce. Questo risultato rafforza la scelta di Arrow di includere AvePoint in ArrowSphere.

“Le minacce digitali sono drammaticamente aumentate e, nonostante questa consapevolezza, molte aziende rimangono ancora vulnerabili”, ha sottolineato Jason Beal, Senior Vice President of Global Channel & Partner Ecosystem di AvePoint. “Grazie alla nuova collaborazione con Arrow, abbiamo grandi opportunità per aiutare un maggior numero di partner nel potenziare gli strumenti di sicurezza di collaborazione degli utenti finali, sviluppando contemporaneamente interessanti crescite del proprio business.”

Con l’obiettivo di ampliare l’espansione a livello mondiale, AvePoint sfrutterà le relazioni con Arrow per coinvolgere nuovi partner di canale europei grazie ad ArrowSphere. ArrowSphere semplifica la complessità operativa della distribuzione di soluzioni e servizi ibridi multi-cloud. La piattaforma comprende tutti i principali provider hyperscale, così come migliaia di offerte public e private IaaS, PaaS, SaaS e software cloud.