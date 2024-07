Athom arricchisce l’offerta per la smart home di LG

Continua a crescere e a progredire l’offerta di LG Electronics (LG) con l’acquisizione dell’80% di Athom, azienda specializzata nel settore delle piattaforme per la smart home con sede a Enschede, nei Paesi Bassi. L’accordo prevede l’acquisizione del restante 20% nei prossimi tre anni.

Questa decisione strategica mira a migliorare la connettività di LG all’interno degli ecosistemi aperti per la smart home. Grazie alla combinazione tra la tecnologia di Athom e quella di LG, l’azienda aspira a guidare l’era dell’innovazione domestica basata sull’Intelligenza Artificiale (AI).

LG rende le case ancora più intelligenti con Athom

In particolare, LG intende integrare l’ampia connettività di Athom – che permette di connettere migliaia di elettrodomestici, sensori e dispositivi di illuminazione – con la piattaforma con AI generativa LG ThinQ con lo scopo di creare una casa dove le persone potranno interagire con l’intelligenza artificiale generativa per gestire elettrodomestici e dispositivi IoT creando un ambiente personalizzato in base alle loro preferenze.

LG ha l’obiettivo di portare l’esperienza della smart home domestica anche all’interno di altri spazi in cui le persone trascorrono il loro tempo tra cui le zone commerciali e i veicoli, realizzando e facendo progredire il concetto di “Spazio Intelligente”.

Athom commercializza l’hub per la smart home “Homey” che permette di connettere elettrodomestici e dispositivi IoT anche attraverso servizi di abbonamento in cloud. Fondata nel 2014, “Homey” si è diffusa principalmente in Europa conquistando, negli ultimi dieci anni, una costumer base fedele di centinaia di migliaia di utenti. A partire dal 2023, i dispositivi Homey sono stati venduti anche in Australia, Singapore, USA e Canada.

Athom ha sviluppato un proprio hub e un proprio sistema operativo per creare un ecosistema indipendente di smart home. Il suo prodotto di punta, Homey Pro, è in grado di connettersi a più di 50.000 dispositivi e supporta diversi metodi di connessione, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Matter e Thread, rendendolo altamente versatile e aperto.

Homey App Store offre circa 1.000 applicazioni per la connessione e il controllo dei dispositivi domestici di marchi come Philips Hue e IKEA. Molte di queste applicazioni sono basate su partnership ufficiali, oltre a un gran numero di applicazioni sviluppate dalla community Homey. Questa community di sviluppatori contribuisce attivamente alla piattaforma aperta di Athom, ampliando continuamente la gamma di marchi e dispositivi che possono essere connessi all’hub. Scaricando l’app e collegando i propri dispositivi, gli utenti possono creare in modo molto semplice un ambiente domestico intelligente.

Questo obiettivo sarà raggiunto integrando la tecnologia per la smart home. Grazie all’acquisizione di Athom, LG potrà integrare dispositivi e servizi di terze parti nel proprio ecosistema per la smart home LG ThinQ.

Gli obiettivi dell’acquisizione

Anche dopo l’acquisizione, Athom continuerà a operare in modo indipendente, mantenendo le proprie attività commerciali e il proprio marchio. Questa strategia è pensata per massimizzare il potenziale di crescita e i punti di forza unici di Athom, favorendo al contempo le sinergie in termini di business, capacità di ricerca e sviluppo e utilizzo della piattaforma.

L’acquisizione di Athom è in linea con la strategia di business avviata lo scorso anno che ha l’obiettivo di passare da un business solo hardware-based a un business anche software-based. Questo passaggio è già avvenuto, per esempio, per il business dei TV: nel 2021 LG ha infatti acquisito Alphonso, l’azienda tecnologica globale con sede negli Stati Uniti specializzata in adv televisiva, machine learning e big-data analytics. Alphonso opera ora come LG Ad Solutions, una componente fondamentale del business dei contenuti e dei servizi webOS.

Attraverso il rapporto costante con gli utenti per mezzo dei dispositivi connessi, LG mira a trasformarsi in una “Smart Life Solution Company“.

Secondo la società di ricerche di mercato TechNavio, il mercato globale smart home dovrebbe passare da 81,2 miliardi di dollari nel 2023 a 260,24 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita medio annuo del 26,23%.

Dichiarazioni

“LG si sta evolvendo in una Intelligent Space Solutions Company che connette ed espande le esperienze nei vari spazi abitativi. Continueremo a fare investimenti strategici, come quelli su webOS e la smart home, per continuare a far evolvere il nostro business“, ha dichiarato William Cho, CEO di LG Electronics.