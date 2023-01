Attiva Evolution ed Ermes: partnership per la web security

Attiva Evolution ed Ermes , società che vanta esperienza, competenza e soluzioni di Intelligent Web Protection all’avanguardia, hanno stretto un nuovo accordo di distribuzione.

Grazie a questa partnership, il distributore italiano amplia ulteriormente la propria offerta nell’ambito della sicurezza aziendale, costruendo così un ricco portfolio di tecnologie e soluzioni che operano sinergicamente per proteggere le imprese dai principali rischi dell’era digitale. Dal canto suo Ermes avrà l’opportunità di espandere in maniera ancora più pervasiva l’offerta di soluzioni innovative sul mercato italiano, unendo le forze con un leader del settore per offrire soluzioni uniche e all’avanguardia.

“La scelta della partnership tra Attiva Evolution ed Ermes dà continuità anche alla nostra strategia di collaborare sempre di più con eccellenze tecnologiche esclusivamente italiane. La protezione dalle minacce informatiche” afferma Lorenzo Zanotto, BU Sales Manager di Attiva Evolution “è un tema che evolve ogni giorno e richiede un approccio innovativo. Riteniamo che l’AI della piattaforma Ermes sia la risposta più adeguata alle sfide del momento e siamo orgogliosi di ospitarla tra le soluzioni che proponiamo ai nostri partner, certi della sua qualità, solidità ed efficacia”.

“Ermes è entrata ufficialmente nella fase di scaling up e, per accelerare ulteriormente la propria crescita e penetrazione, ha rivisto la propria go to market, decidendo di lavorare esclusivamente tramite canale dal 2023. Quello che da subito ha evidenziato la sintonia tra le nostre aziende è la rapidità di esecuzione, l’orientamento al risultato ed il pragmatismo che Lorenzo Zanotto e Giorgio Rossi ci hanno dimostrato, quello che ha permesso in brevissimo tempo di concludere un accordo di partnership è la condivisione di valori, obiettivi e strategie” commenta Andrea Filippo Marini, CBO di Ermes.

Ermes ha sviluppato una piattaforma software composta da sei moduli indipendenti a sinergici. Insieme, essi offrono una protezione dinamica e in tempo reale dalle minacce del web, sostituendo il classico approccio reputazionale con quello basato su algoritmi proprietari di Intelligenza Artificiale. Ogni giorno, il sistema analizza 10 milioni di siti web e, valutandone il comportamento, rileva minacce non ancora conosciute, bloccando così anche gli attacchi dal ciclo di vita molto breve.

Trattandosi di una piattaforma basata su App mobile ed estensioni browser da installare negli endpoint, la soluzione Ermes è inoltre semplice da implementare e da gestire, oltre a potersi interfacciare facilmente con le architetture di sicurezza adottate dalle aziende, come le infrastrutture SOC/NOC.