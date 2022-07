Avnet Abacus premiata ai Molex European Distributor Awards 2021

Avnet Abacus, distributore di prodotti di interconnessione, passivi, elettromeccanici, di alimentazione, di accumulo di energia, wireless e di rilevamento, nonché business unit regionale di Avnet, si è distinta all’annuale premiazione dei Molex European Distributor Awards vincendo quattro categorie in lizza, incluso il prestigioso riconoscimento Molex Distributor of the Year per il 2021.

Il premio Molex Distributor of the Year 2021 individua il partner commerciale che ha mantenuto a lungo una collaborazione di successo nella regione propria o di pertinenza, aggiungendo contenuti di valore attraverso programmi mirati alla creazione di domanda particolarmente ben strutturati. Risultati che si raggiungono grazie a un’approfondita conoscenza del portfolio prodotti e ad affermate competenze tecniche che consentono quella sottile intesa essenziale per rispondere al meglio alle richieste tecniche e commerciali dei clienti. Per la prima volta nella storia di Avnet, Avnet Abacus ha vinto quattro dei Distributor of the Year Awards messi in palio dal produttore, tra quelli in cui era in lizza: European Distributor of the Year, Central Europe (Avnet Abacus Germany), Southern Europe (Avnet Abacus France), and Northern Europe (Avnet Abacus Netherlands). I riconoscimenti sono stati consegnati durante la Molex European Distribution Conference che si è tenuta negli UK lo scorso 21 giugno, dove i distributori Molex vincitori si sono riuniti per festeggiare i successi dell’anno.

“Ci congratuliamo con Avnet Abacus per il costante impegno e siamo lieti di riconoscere i successi raggiunti consegnando loro i nostri riconoscimenti per il 2021” ha detto Paul Keenan, Sales Director – Distribution Europe di Molex. “Avnet Abacus ha garantito un considerevole supporto e un approccio collaborativo in tutte le regioni con una particolare attenzione alla creazione della domanda. E ringraziamo i rispettivi team per il loro eccellente contributo al nostro comune successo.”

“E’ significativo che Molex, leader globale nell’elettronica e innovatore nella connettività, abbia riconosciuto Avnet Abacus come suo Distributor of the Year per il 2021, non solo nell’intera regione EMEA ma anche nei mercati locali dell’Europa Centrale, Meridionale e del Nord.” Ha affermato Rudy Van Parijs, Presidente di Avnet Abacus. “I riconoscimenti collettivi sono dimostrazione inequivocabile della nostra reputazione, abilità tecnica e presenza allargata. Siamo onorati di poter mettere le soluzioni innovative di Molex a disposizione dei clienti di tutta Europa e guardiamo con fiducia a questo 2022 per continuare a lavorare a stretto contatto con loro.”

Avnet Abacus è un distributore Molex autorizzato in tutta Europa e ne propone l’ampia gamma di prodotti, permettendo innovazioni tecnologiche rivoluzionarie nei settori automotive, data centre, industrial automation, sanità, 5G, cloud e prodotti consumer.