Avnet Silica: accordo di distribuzione con SiTime

Avnet Silica, società Avnet, aggiunge le soluzioni di SiTime al proprio portafoglio di prodotti e tecnologie di temporizzazione in silicio. L’accordo di distribuzione estende la già esistente intesa tra SiTime e Avnet negli Stati Uniti e in Asia, costituendo una partnership globale che include ora anche la regione EMEA.

SiTime è leader di mercato nelle soluzioni di temporizzazione di precisione basate su MEMS, che si rivolgono a un mercato specifico globale che raggiungerà i 10 miliardi di dollari entro il 2024. Le soluzioni SiTime sono utilizzate da 15.000 clienti in 250 applicazioni, con oltre 2 miliardi di unità spedite a livello globale. L’offerta di prodotti SiTime comprende un ampio portafoglio di dispositivi quali oscillatori, generatori di clock e risonatori.

I dispositivi SiTime sono soluzioni altamente programmabili che consentono ai clienti di differenziare i propri prodotti grazie a prestazioni più elevate, dimensioni ridotte, minori consumi e migliore affidabilità. Inoltre, la tecnologia dell’azienda offre prestazioni dinamiche all’avanguardia in ambienti difficili caratterizzati da urti, vibrazioni o rapidi sbalzi di temperatura. Ambienti che si ritrovano abitualmente negli utilizzi in applicazioni industriali, automotive o aerospaziali.

“Siamo lieti di aggiungere i prodotti SiTime al nostro portafoglio”, ha affermato Laurence Dellicott, Director Supplier Management & Fulfillment Services in Avnet Silica. “Queste soluzioni programmabili e robuste, basate su una tecnologia MEMS avanzata, sono ideali per i mercati target in più rapida crescita in tutta Europa e non solo, legati ai settori industriale, delle comunicazioni, automotive, aerospaziale, della difesa e IoT”.

“La partnership tra SiTime e Avnet Silica è vantaggiosa per entrambe le società”, ha affermato Piyush Sevalia, executive vice president of marketing in SiTime. “Ci permette di consolidare il rapporto commerciale che abbiamo instaurato con Avnet negli Stati Uniti e in Asia. Grazie alla posizione di leader di mercato che Avnet Silica può vantare in Europa, ci aspettiamo di ampliare la nostra base clienti europea e offrire loro i vantaggi delle nostre soluzioni di temporizzazione di precisione, le più avanzate del settore”.