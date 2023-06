BASE e NGS premiate ai Discover 23 EMEA Barracuda

In occasione di Discover 23 EMEA, svoltosi gli scorsi 9-11 maggio a Dubrovnik, Barracuda Networks ha premiato anche i notevoli risultati ottenuti dai partner italiani BASE e NGS – Next Gen Solutions. L’occasione è di quelle da ricordarsi. Barracuda ha, infatti, celebrato il 20° anniversario dell’azienda con la partecipazione di 220 delegati provenienti da 26 paesi europei.

Oltre ad affrontare argomenti di grande attualità per il canale e a presentare le ultime novità in termini di programmi per i partner, durante l’incontro Barracuda si è focalizzata sui risultati raggiunti da BASE e NGS – Next Gen Solutions.

BASE e NSG, due premi, due motivazioni diverse

Nello specifico, BASE, società di servizi tecnologici e di consulenza, è stata nominata Regional Partner of the Year per l’Italia, come riconoscimento del successo ottenuto nell’introdurre i prodotti e i servizi di Barracuda tra i clienti locali e nel raggiungere una crescita a tre cifre. Tra i grandi risultati conseguiti, l’azienda si è distinta nella co-organizzazione di eventi trimestrali in cui i clienti esistenti e potenziali hanno potuto scoprire le ultime innovazioni proposte da Barracuda.

A sua volta, NGS – Next Gen Solutions, società di consulenza specializzata in sicurezza informatica ed edge security, parte della business unit Digital Security di Var Group, è stata insignita del titolo di Rising Star. Questo in virtù dell’impegno dimostrato e del successo riscontrato nell’offrire la tecnologia WAF, WAF-as-a-Service e ADC di Barracuda ai clienti del settore sanitario, logistico e manifatturiero.

“Sono orgoglioso dei riconoscimenti ricevuti da BASE e NGS – Next Gen Solutions e dei traguardi raggiunti dai nostri partner in Italia. Tutti hanno saputo valorizzare e trasmettere il potenziale delle soluzioni di Barracuda”, commenta Stefano Pinato, country manager per l’Italia di Barracuda Networks. “Questi risultati rappresentano un’ulteriore fonte di motivazione per continuare a rafforzare la presenza di Barracuda sul mercato italiano. Dimostrano, infatti, il successo del nostro programma, che è in continua evoluzione per rispondere alle nuove sfide della tecnologia e della sicurezza dei nostri giorni”.