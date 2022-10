Boom di iscrizioni a Creative Hero 2022

Sono oltre 1400 – il doppio dello scorso anno – gli studenti partecipanti alla quarta edizione di Creative Hero, la gara di creatività dedicata ai giovani di scuole e istituti superiori ad indirizzo grafico e artistico di tutta Italia, di cui Epson anche quest’anno è uno dei partner, forte della riconosciuta competenza nei settori imaging e grafica.

L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Salesiano San Marco di Mestre insieme a Confartigianato Imprese Vicenza, vede i diversi team sfidarsi per creare progetti e soluzioni di comunicazione “vestendo” con le etichette i prodotti di alcune imprese briefer nel progetto.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia: «C’è molta grinta in questo progetto: i ragazzi sono carichi di energia ed Epson li accompagna con pillole di formazione e soluzioni di stampa utili per dare concretezza alle loro idee e magari, per alcuni di loro, gettare anche le basi per il futuro professionale».

Gli studenti partecipanti sono già al lavoro per realizzare i progetti per questa edizione 2022 che si concluderà l’11 e il 12 novembre con il bootcamp. Ad arricchire la gara in questa edizione sono previste delle “pillole formative”, che si svolgeranno in diretta online per tutte le classi iscritte e in presenza durante le giornate del bootcamp.

Come spiegato da Matteo Dittadi, direttore della Scuola Grafica San Marco di Mestre: «Abbiamo visto crescere questa iniziativa di anno in anno e credo che il motivo principale sia che coinvolge non solo i ragazzi, ma anche i docenti e rafforza il senso di appartenenza alle scuole stesse. Creative Hero rappresenta un’esperienza formativa e stimolante che va ben oltre alle mere motivazioni positive di una competizione. Si tratta di un contenitore che racchiude senso di appartenenza ad una scuola, rapporto con gli insegnanti, confronto e collaborazione nel team fra gli studenti, ansia, stress e difficoltà della gara, aspettative e desiderio di vittoria. Insomma, un mix di emozioni e di attività che viene apprezzato e che coinvolge di anno in anno sempre più numerose realtà scolastiche».

I vincitori della scorsa edizione di Creative Hero, grazie al supporto di Epson, hanno presentato le realizzazioni lo scorso mese di maggio a Print4All a Milano, la più importante fiera del packaging in Italia.