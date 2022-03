Brevetti statunitensi: Canon non si smentisce

Canon ha annunciato di essersi classificata al terzo posto per numero di brevetti rilasciati negli Stati Uniti nel 2021, diventando l’unica azienda al mondo a essersi attestata tra le prime cinque posizioni per 36 anni consecutivi. Lo dicono i numeri dell’ultima classifica preliminare rilasciata da IFI CLAIMS Patent Services.

Inoltre, Canon si è collocata di nuovo al primo posto tra le aziende giapponesi.

Canon e l’importanza dei brevetti

Canon promuove attivamente la globalizzazione del proprio business e attribuisce grande importanza all’ottenimento di brevetti a livello internazionale, attenendosi scrupolosamente a una strategia che persegue il conseguimento di brevetti in Paesi e regioni fondamentali, tenendo sempre conto degli obiettivi di business, delle soluzioni tecnologiche e dei trend specifici per ogni Paese. Tra questi, gli Stati Uniti, con le loro numerose aziende high-tech e le grandi dimensioni del mercato, rappresentano una regione importante in termini di espansione del business e di alleanze tecnologiche.

Inoltre, Canon ha fatto sapere in una nota alla stampa che intende compiere progressi significativi, non solo nei suoi business tradizionali, ma anche nelle sue quattro nuove aree di attività: stampa commerciale, telecamere di rete, apparecchiature medicali e industriali. Inoltre, la società è impegnata nella creazione di nuove opportunità di business nei settori della mobilità smart, dell’imaging e della salute di nuova generazione. In linea con i tempi, al fine di sostenere non solo le tecnologie che sono alla base del suo business ma anche lo sviluppo e la crescita delle nuove attività, Canon promuove l’acquisizione e l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale che impiega per mantenere un solido portfolio di brevetti.

Per questo, Canon continuerà a perseguire con impegno le iniziative di sviluppo di nuove tecnologie, detenendone la proprietà intellettuale al fine di supportare le proprie aziende, fornendo prodotti e servizi di alto valore ai propri clienti e partner, puntando a contribuire al benessere della società.