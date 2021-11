Canon Future Book Forum: appuntamento il 2 dicembre

Il Canon Future Book Forum, che si svolgerà virtualmente il 2 dicembre dalle ore 14 alle ore 17, sarà dedicato al tema “come trasformare il libro stampato attraverso l’innovazione sostenibile”.

La sostenibilità ha, infatti, assunto un ruolo sempre più importante per tutti coloro che operano nel settore dell’editoria e resterà un obiettivo fondamentale anche negli anni a venire. Ecco perché durante il Canon Future Book Forum si parlerà di come promuovere l’innovazione sostenibile in ogni aspetto del settore editoriale: dal modo in cui i libri vengono realizzati, distribuiti e consultati al loro impatto sulla nostra quotidianità.

L’edizione 2020 del Future Book Forum, ha visto la partecipazione di un migliaio di professionisti provenienti da oltre 65 paesi, che si sono collegati online e hanno preso parte a un programma ricco di consigli pratici su come le aziende possono sopravvivere e rinnovarsi durante una pandemia. Sulla scia del successo riscosso, il Future Book Forum 2021, oggi alla sua nona edizione, ripropone il formato virtuale, mettendo in contatto professionisti dell’ecosistema editoriale, tra i quali editori, distributori e stampatori di libri.

Anche quest’anno, l’evento sarà presieduto da Peter Fisk, autore e relatore di fama internazionale, che sarà affiancato da esperti nei settori della sostenibilità, dell’innovazione e dell’editoria per esplorare le opportunità che la sostenibilità offre alle aziende per guidare un’innovazione più intelligente e una crescita profittevole.

Jessica Lobo, Global Goals Programme Manager presso il Global Compact Network UK, terrà il discorso di apertura sul tema “Perché l’innovazione sostenibile è importante?” e come gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite sono alla base dello sviluppo di azioni volte alla promozione della crescita sostenibile.

Andy Hunter, CEO e fondatore di Bookshop.org, condividerà la sua visione secondo la quale i libri rimarranno una componente essenziale della nostra cultura nell’era digitale. Esporrà, inoltre, le sue riflessioni riguardo al modello commerciale di bookshop.org, una piattaforma socialmente consapevole che sostiene le librerie indipendenti aiutandole a incrementare la loro quota del canale di vendita e-commerce per i libri. I partecipanti al Future Book Forum trarranno sicuramente ispirazione dall’iniziativa di questa azienda che è stata descritta come una “rivoluzione per il mercato dei libri”.

Marko Silventoinen, Managing Director e Pekka Kuurne, Development Manager di Otava Group, un’azienda diversificata finlandese che opera nel settore dell’editoria, della vendita al dettaglio, della stampa di libri e dei servizi online, parleranno di come l’azienda stia implementando all’interno del gruppo un efficiente processo di fornitura per i libri stampati basato sull’interazione tra dati e innovativi flussi di lavoro di stampa digitale. Insieme, condivideranno la loro visione per una catena logistica più sostenibile e commercialmente valida.

Canon Idea Challenge 2021

In linea con il tema del Future Book Forum di quest’anno, a settembre Canon ha lanciato una sfida sulla piattaforma HYVE Crowd per raccogliere idee innovative su come incrementare la sostenibilità dei libri stampati. La sfida era aperta a tutti, all’interno e all’esterno del settore editoriale. È attualmente in fase di elaborazione una rosa di candidati selezionati sulla base di criteri tra cui: implementazione pratica, carattere innovativo, legame con i libri stampati e l’attività editoriale e in che misura l’idea affronta uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il Future Book Forum è rivolto a:

Editori (Libri)

Stampatori editoriali

Distributori

Giornalisti

Associazioni di editoria e stampa

Fornitori di tecnologia / Start-up

Influencer e opinion leader di aziende, forum, media, ecc.