Carrelli elevatori: tutta la sicurezza di VIA Mobile360

Nell’articolo che vi proponiamo qui di seguito, Tiziano Albani (nella foto qui a fianco), European Sales and Business Development VIA Technologies, offre una breve panoramica delle ultime innovazioni relative al sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360.

Con l’accelerazione delle implementazioni globali del sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 Forklift Safety System stiamo intensificando l’innovazione di hardware e software per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, che sono in continua evoluzione. Durante la prima metà dell’anno abbiamo implementato una serie di nuovi significativi miglioramenti al sistema, tra cui il kit sensore di velocità e luce di retromarcia, il convertitore di alimentazione CC-CC da 36 V a 100 V per carrelli elevatori EV e il pacchetto 3PD con una parte posteriore e due telecamere laterali che supportano una zona di rilevamento persone a 270°.

Kit sensore di velocità e luce di retromarcia

Abbiamo progettato il kit sensore di velocità e luce di retromarcia per casi di utilizzo in ambienti affollati di magazzino, produzione e costruzione, in cui agli operatori di carrelli elevatori viene richiesta la massima consapevolezza della situazione per manovrare in sicurezza i veicoli. Il kit include un sensore di velocità IP67 che può essere installato su una delle ruote anteriori del carrello elevatore e un sensore di luce di retromarcia IP66 per la parte posteriore del veicolo. Tra gli altri componenti: cavi, un magnete e una staffa di montaggio per il sensore di velocità e una scatola di controllo della sensibilità per il sensore di luce di retromarcia.

Convertitore di alimentazione da 36 V a 100 V CC-CC

Il nuovo convertitore di alimentazione da 36 V a 100 V CC-CC consente la perfetta integrazione del sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 su qualunque modello di carrello elevatore elettrico ed è disponibile come accessorio opzionale per tutte le configurazioni di sistema.

Pacchetto 3PD sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360

Il pacchetto 3PD del sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 include telecamere sinistra, destra e posteriore che supportano una zona di rilevamento persone a 270° che copre un’area compresa tra 4 e 5 metri, a seconda dell’altezza di installazione della telecamera. Il pacchetto 3PD è disponibile in tre configurazioni, per soddisfare differenti casi d’uso di sicurezza operativa. Il pacchetto base include il sistema VIA Mobile360 M500 e tre telecamere. Il pacchetto Vision include un display CVBS da 7 pollici per avvisi visivi e maggiore consapevolezza della situazione da parte dell’operatore. Il pacchetto Vision+ include anche un sensore di velocità, per aumentare ulteriormente la sicurezza dei pedoni.

Pacchetto 2PD + DSS sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360

Il pacchetto VIA Mobile360 Forklift Safety System 2PD + DSS viene fornito con telecamere di rilevamento pedoni anteriori e posteriori, nonché una telecamera per il conducente che avvisa l’operatore del carrello elevatore ogni volta che rileva segni di affaticamento, utilizzo di smartphone e fumo. Come il pacchetto 3PD, è disponibile in tre configurazioni. Il pacchetto Vision+ include il kit completo di sensori di retromarcia e luce di retromarcia.

Durante la seconda metà dell’anno miglioreremo ulteriormente la funzionalità del sistema, per soddisfare sempre più le esigenze che emergono da parte dei clienti. Tra i nostri progetti, possiamo anticipare che ci sarà l’annuncio del VIA Mobile360 WorkX Connect Cloud, per un’acquisizione e un’analisi della sicurezza critica e dei dati operativi senza interruzioni.