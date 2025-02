Certificazione EcoVadis a Sacchi Elettroforniture

Sacchi Elettroforniture, grande distributore di materiale elettrico e rinnovabili del nord Italia, dimostra nuovamente il proprio impegno per un futuro sostenibile ottenendo la prestigiosa certificazione EcoVadis, ricevendo la medaglia d’argento per uno dei rating di sostenibilità più riconosciuti a livello internazionale. La valutazione della piattaforma ha assegnato a Sacchi un punteggio di 72/100, collocando l’azienda tra le più virtuose nel panorama della sostenibilità.

Le aree chiave prese in esame per la certificazione EcoVadis

La certificazione EcoVadis analizza e valuta le performance aziendali in quattro aree chiave:

Ambiente : implementazione di strategie volte alla riduzione dell’impatto ambientale, efficientamento energetico e gestione responsabile delle risorse naturali.

: implementazione di strategie volte alla riduzione dell’impatto ambientale, efficientamento energetico e gestione responsabile delle risorse naturali. Etica : adozione di principi di trasparenza, integrità e responsabilità in tutte le pratiche aziendali.

: adozione di principi di trasparenza, integrità e responsabilità in tutte le pratiche aziendali. Lavoro e diritti umani : promozione di un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici.

: promozione di un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici. Acquisti sostenibili: collaborazione con fornitori responsabili e utilizzo di criteri di sostenibilità nelle scelte di approvvigionamento.

La certificazione EcoVadis rappresenta un’importante tappa per Sacchi, che da anni investe in iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale, a promuovere pratiche etiche e responsabili e a migliorare il benessere dei propri collaboratori e stakeholder – un impegno confermato dalla recente pubblicazione del Sustainability Performance Report.

Il risultato ottenuto con la certificazione Ecovadis rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto e rafforza in maniera significativa il ruolo di Sacchi come player sostenibile e innovativo, contribuendo a un futuro più responsabile per l’intero settore. Il percorso continuerà implementando nuove strategie per migliorare costantemente il rating di sostenibilità, coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholder.

Dichiarazioni

“Ricevere la medaglia d’argento EcoVadis è un’importante conferma del nostro impegno per un modello di business responsabile, attento all’ambiente, alle persone e all’etica”, dichiara Marco Brunetti, AD e Presidente di Sacchi Elettroforniture commentando l’assegnazione della certificazione EcoVadis. “Questo traguardo ci motiva a proseguire con determinazione nel nostro percorso di miglioramento continuo”.