Cesar Cid de Rivera è il nuovo International VP of Sales Engineering di Commvault

Cesar Cid de Rivera è il nuovo International Vice President of Sales Engineering di Commvault, azienda globale specializzata in Intelligent Data Services in ambienti on-premises, cloud e SaaS, con l’obiettivo di continuare a rafforzare le iniziative di go-to-market dell’azienda e supportare le attività dei team di servizi.

Cid de Rivera vanta 25 anni di esperienza nel settore del software, compreso un periodo significativo in Commvault dal 2013 al 2017, durante il quale ha guidato la Technical Services Organisation nell’area Sud EMEA. Noto veterano del settore, porta in azienda una profonda conoscenza di SaaS e data management, con una comprovata esperienza nella prevendita e nella consulenza tecnica avendo avuto la responsabilità di team operativi presso ServiceNow, Pegasystems, Symantec e Veritas.

Nel suo nuovo ruolo, Cid de Rivera riporterà direttamente a Jason Webber, VP of Global Services, e affiancherà Marco Fanizzi, SVP e GM di Commvault International, come membro chiave del team di leadership internazionale con l’obiettivo di guidare la continua espansione della nuova regione internazionale che comprende più di 150 paesi, dalla nativa Spagna alla Nuova Zelanda. Cid de Rivera guiderà un team tecnico e di prevendita dalle elevate prestazioni, responsabile dell’abilitazione e della fornitura dei servizi di Intelligent Data Management di Commvault a clienti e partner.

“Siamo lieti del ritorno di Cesar nel team Commvault in un momento ideale della nostra evoluzione,” ha dichiarato Jason Webber, VP of Global Services di Commvault. “Cesar sarà parte integrante del mio team Global Services Leadership e apporterà un importante punto di vista e una visione competitiva internazionale nel modo in cui lavoreremo in futuro.”

“Collaborando con me e l’esteso team di leadership internazionale, Cesar sarà una risorsa fondamentale per l’azienda, nel costante ampliamento della presenza delle nostre soluzioni in un numero sempre maggiore di clienti in tutto il mondo,” ha aggiunto Marco Fanizzi, SVP e GM di Commvault International.

Con base in Spagna, Cid de Rivera entra a far parte di Commvault nel momento in cui l’azienda ha annunciato risultati trimestrali e annuali da record, tra cui l’incredibile crescita del portafoglio Metallic SaaS, passato da 1 milione di dollari a 50 milioni di dollari di ARR (Annual Recurring Revenue) in solo sei trimestri.

“L’attenzione di Commvault rivolta a clienti e partner, l’attuale trasformazione e il suo approccio sono i motivi principali che mi hanno convinto a tornare in azienda,” ha sottolineato Cid de Rivera. “Ho vissuto molte esperienze meravigliose durante il mio precedente periodo in Commvault e non vedo l’ora di essere un membro chiave del team in qualità di International VP of Sales Engineering, concretizzando le opportunità che ci attendono. La nuova struttura e la leadership di Commvault e le funzionalità SaaS di Metallic ci offrono possibilità illimitate per supportare clienti esistenti e potenziali a raggiungere il successo. Una visione esterna delle esigenze dei clienti fa la differenza nel mondo business e Commvault, in questo, è maestra.”