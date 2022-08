Chi saranno i rigoristi per la prossima stagione?

Una delle informazioni fondamentali da sapere, quando si sta per dare il via ad una nuova stagione, è la lista dei rigoristi Serie A, per svariati motivi. Tirare un rigore non è mai facile. La tensione è alle stelle, soprattutto se il tiro dagli undici metri può valere la vittoria o salvare la propria squadra da una sconfitta, anche clamorosa.

Ci sono stati diversi campioni indiscussi che hanno sbagliato, negli anni, il rigore decisivo, decretando una sconfitta clamorosa, addirittura ad una finale del campionato del mondo di calcio o in una finale di Champions League. Piedi buoni sì, ma anche tanto sangue freddo e spesso è il secondo che risulta essere determinante.

Chi è il cecchino migliore

Se andiamo a vedere chi sono i tre migliori rigoristi del campionato di massima serie, ci sono tre nomi storici del calcio italiano. Al primo posto c’è Francesco Totti, con ben 71 rigori segnati, a seguire Roberto Baggio con 68 centri e in terza posizione Alessandro Del Piero con 50.

Tra i giocatori attualmente in attività, il primo della classifica è Ciro Immobile con 44 rigori segnati e con un po’ di distacco, Domenico Berardi a quota 35. Il terzo di questa classifica è Fabio Quagliarella con 32 centri. Potendo ancora disputare diverse partite, siamo certi che saranno in grado di migliorare il loro score.

L’attenzione di tutti i fantallenatori

Se c’è una categoria di persone che è particolarmente attenta a chi sarà il prossimo rigorista di una determinata squadra, questi sono di certo i fantallenatori. Il rigore segnato regala naturalmente un bonus, anche se, il rischio di commettere l’errore e prendere quindi un malus c’è sempre.

Noi vi presentiamo chi sono, sarete voi a trarre le dovute conclusioni e a valutare eventuali acquisti al Fantacalcio:

Juventus: Vlahovic, Bonucci, Pogba

Milan: Giroud, Hernandez, Ibrahimovic

Inter: Lukaku, Martinez, Calhanoglu

Napoli: Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano

Roma: Dybala, Abraham, Pellegrini

Lazio: Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson

Fiorentina: Gonzalez, Cabral

Atalanta: Zapata, Muriel, Malinovsky

Bologna: Orsolini, Arnautovic, Sansone

Cremonese: Ciofani

Empoli: Bajrami, Destro

Lecce: Ceesay, Strefezza

Monza: Caprari, Valoti, Sensi

Salernitana: Bonazzoli, Ribery

Sampdoria: Quagliarella, Candreva

Sassuolo: Berardi, Defrel

Spezia: Nzola, Verde

Torino: Lukic, Sanabria

Udinese: Pereyra, Delofeu

Verona: Barak, Veloso

Chi ha sbagliato di più

L’anno scorso, l’amara sorpresa l’hanno avuta i tifosi del Napoli e tutti quei fantallenatori che hanno deciso di acquistare Lorenzo Insigne. Infatti, su 8 rigori tirati, sono stati ben 3 gli errori commessi.

Tuttavia, la squadra che ha sbagliato di più in tutto il campionato è stata il Milan, con 3 rigori falliti su 8 assegnati in totale. Su chi scommetterete quest’anno?

Le squadre con più rigori negli ultimi dieci anni

Se consideriamo gli ultimi dieci anni, possiamo stilare una classifica delle squadre che hanno avuto più tiri dagli undici metri di tutte. Non andremo a soffermarci se ogni singolo rigore fosse o meno evidente, ma di certo, per quanto riguarda la statistica, avere più rigori a favore può aiutare il percorso verso la vetta durante un campionato lungo e faticoso.

Al primo posto si classifica la Lazio, con 91 rigori su 380 partite disputate. In seconda posizione troviamo la Fiorentina con 85 rigori, considerando lo stesso numero di partite. Al terzo posto il Milan con 81 rigori a favore. Delle squadre che troviamo quest’anno in Serie A, all’ultimo posto c’è l’Empoli con 17 rigori soltanto, ma ha disputato meno partite di altri.