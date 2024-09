Chris Schowalter nuovo Global Sales Manager Software di Durst Group

Il Gruppo Durst, specialista nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, ha nominato Chris Schowalter come nuovo Global Sales Manager Software, rafforzando così il proprio impegno strategico nell’espansione delle soluzioni software dedicate al digital printing.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della stampa e, in particolare, nel comparto dell’inkjet, Chris Schowalter vanta un’approfondita conoscenza dell’evoluzione delle tecnologie software e della loro integrazione nei flussi di lavoro. La carriera internazionale, sviluppata tra Stati Uniti ed Europa, gli ha permesso di acquisire una visione globale delle dinamiche di mercato, consentendogli di rispondere in modo mirato alle esigenze dei clienti, puntando sull’ottimizzazione dei processi. Grazie al suo approccio orientato al cliente e alla sua visione strategica, ha ottenuto risultati significativi in ogni incarico ricoperto.

Nel suo nuovo ruolo, Chris Schowalter guiderà la strategia di vendita globale della divisione software di Durst, supportando al contempo i team di vendita internazionali del Gruppo. Svolgerà anche un ruolo chiave nel rafforzare le relazioni con i clienti, con l’obiettivo di individuarne le esigenze e migliorare l’efficienza dei processi, in linea con la strategia Durst “Pixel to Output”.

“Siamo entusiasti di accogliere Chris Schowalter nel team Durst”, afferma Michael Deflorian, Business Unit Manager di Durst Software & Solutions. “La sua esperienza e il suo know how saranno importanti per sostenere la nostra continua innovazione e l’espansione delle nostre soluzioni software a livello globale”.

“Oggi i clienti non solo richiedono sistemi di stampa produttivi e affidabili per rispondere alla crescente domanda di rapidità nei tempi di consegna, ma puntano all’automatizzazione dei processi produttivi per ridurre i costi operativi. Con la nostra offerta completa a 360 gradi, forniamo una soluzione integrata che ci dà un chiaro vantaggio competitivo”, aggiunge Christian Harder, VP Sales Durst Group.

“Durst offre ai clienti soluzioni end-to-end che integrano stampanti di altissima qualità con software avanzati per incrementare la produttività e ridurre i punti di contatto. Sono onorato di entrare a far parte del team Durst e di poter contribuire con la mia pluriennale esperienza a migliorare le performance dei clienti e ad aumentare l’efficienza dei loro processi produttivi”, commenta il neonominato Chris Schowalter.

Chris Schowalter sarà presente allo stand di Durst (Central Hall, Stand #C1543) durante la fiera Printing United di Las Vegas, in programma dal 10 al 12 settembre, dove il team presenterà le più recenti innovazioni software.