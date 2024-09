Reggiani raddoppia con Durst

Reggiani, azienda specializzara nel settore della stampa digitale di grande formato, litografica e cartotecnica, ha potenziato il proprio parco macchine con l’installazione di due nuovi sistemi di stampa della famiglia Durst P5: l’ammiraglia P5 350 HS con tecnologia Double 4 (D4), alla prima installazione italiana in questa esclusiva configurazione, e la ibrida UV P5 210 HS.

Fondata nel 1998 dai fratelli Reggiani, l’azienda veronese ha fatto dell’evoluzione continua il suo punto di forza. Partendo da una semplice stampante da scrivania per biglietti da visita, Reggiani è stata tra i pionieri della stampa digitale in Italia e in poco più di 20 anni di attività, si è affermata come una delle realtà imprenditoriali più importanti del settore, raggiungendo ad oggi un fatturato annuo di gruppo di circa 20 milioni di euro. Alla base di questo successo ci sono i continui investimenti in tecnologie all’avanguardia e l’integrazione sinergica tra stampa digitale e offset, che permette di rispondere alle esigenze di una clientela estremamente variegata che opera prevalentemente nella grande distribuzione, nel comparto fieristico, nella moda e nell’automotive.

L’installazione delle stampanti Durst P5 350 HS D4 e P5 210 HS, scelte per sostituire tecnologie obsolete, tra cui un precedente plotter Durst e un sistema HP FB11000, rappresenta un ulteriore step nel percorso di continua innovazione e ottimizzazione dei processi produttivi attuato da Reggiani, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente sia la capacità produttiva, sia la qualità, contribuendo allo sviluppo di nuovi mercati. Attualmente i due sistemi, che sono andati ad affiancarsi alla roll-to-roll Durst 512R per la stampa di supporti flessibili fino a 5 metri di luce già da tempo presente in azienda, vengono impiegati prevalentemente per la personalizzazione di pannelli in PVC semiespanso, sandwich, cartone per sistemi espositivi, carta e vinili adesivi.

“Già da qualche anno abbiamo integrato le tecnologie di stampa Durst nella nostra azienda, con risultati estremamente positivi. Tra i plus c’è sicuramente l’estrema affidabilità delle macchine, che nel nostro reparto produttivo sono in funzione 24/7. A questa si aggiungono la tempestività e la competenza del servizio di assistenza tecnica, sempre pronto a garantire la continuità operativa che per noi è fondamentale”, afferma Riccardo Reggiani, socio e responsabile reparto stampa e prestampa.

A pochi mesi dall’installazione, i vantaggi dei nuovi sistemi di stampa P5 sono evidenti. La velocità di stampa, essenziale per garantire un servizio puntuale ai clienti, è, secondo Reggiani, uno dei principali punti di forza. “Grazie al sistema D4, ad esempio, una bobina di 50 metri viene stampata in soli 20 minuti, offrendo una qualità di stampa e una precisione del dettaglio nettamente superiore”, sottolinea. “L’integrazione del colore bianco, molto performante su tutti i tipi di supporto, ci permette di utilizzare le tecnologie Durst anche per la realizzazione di piccole targhe in legno o plexiglass, mantenendo sempre un altissimo livello qualitativo”.

Le performance di P5 350 HS D4 e P5 210 HS installate da Reggiani sono ulteriormente potenziate dall’implementazione di Durst Workflow, l’esclusivo software messo a punto del produttore altoatesino per la gestione ottimale del flusso di lavoro. Una soluzione particolarmente apprezzata dal team di Reggiani, sia per la semplicità d’uso, sia per la completezza dei moduli. “Il software, inoltre, viene costantemente aggiornato e questo ci offre l’opportunità per ottimizzare ulteriormente i processi produttivi”, aggiunge Reggiani.

“Siamo entusiasti della partnership con Reggiani, una realtà imprenditoriale che rappresenta l’eccellenza nel settore della stampa digitale di grande formato e con la quale condividiamo un impegno costante verso l’innovazione continua. L’adozione dei nostri sistemi P5 350 HS D4 e P5 210 HS da parte di Reggiani testimonia la fiducia nella qualità e nell’innovazione delle nostre soluzioni”, afferma Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst.