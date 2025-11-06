Close Menu
    Trending

    Cisco 360 Partner Program introduce maggiore redditività per i partner

    By 5 Mins Read

    Progettato in collaborazione con i partner Cisco, il programma propone nuove specializzazioni, bonus e risorse per aiutare i partner a sfruttare appieno il potenziale dell’innovazione Cisco

    Cisco 360 Partner Program

    Cisco ha annunciato gli elementi chiave del Cisco 360 Partner Program che sarà lanciato il 25 gennaio 2026, progettato in collaborazione con i partner per aiutare ad accelerare la loro redditività e fornire un maggiore valore ai clienti. Con i partner che prevedono che l’intelligenza artificiale genererà la maggior parte dei loro ricavi nei prossimi cinque anni, il programma potenziato incentiva i loro sforzi per aiutare le organizzazioni a sfruttare questa opportunità nonostante i vincoli infrastrutturali, la complessità dei dati e le lacune nelle competenze. Il programma rafforza la collaborazione all’interno dell’ecosistema globale dei partner e consente loro di sfruttare appieno il potenziale del portafoglio Cisco fornendo data center predisposti per l’intelligenza artificiale, luoghi di lavoro a prova di futuro e la resilienza digitale di cui i loro clienti hanno bisogno per prosperare nell’era dell’intelligenza artificiale.

    Cisco 360 Partner Program: potenziare l’impatto sui clienti e la redditività prevedibile dei partner

    Sulla base del Cisco 360 Partner Program annunciato al Partner Summit dello scorso anno, i recenti aggiornamenti introducono nuovi percorsi di redditività per soluzioni che generano valore per i clienti (rinnovamento delle reti, IA, sicurezza, collaborazione e infrastrutture su larga scala), aiutando i partner a guadagnare potenzialmente quanto o più di quanto potrebbero ottenere con il programma esistente. I Preferred Partners possono anche acquisire nuove specializzazioni in linea con l’infrastruttura critica di Cisco per l’era dell’IA. Cisco sta inoltre intensificando i propri investimenti nell’abilitazione dei partner con nuovi corsi di formazione, strumenti e risorse, tra cui un Launchpad di marketing e un Branding Toolkit per supportare i partner del programma Cisco.

    “Questo programma è fondamentale per il nostro successo e per quello dei partner. Il Cisco 360 Partner Program è al servizio di un ecosistema di partner agile che reagisce e si adatta rapidamente, innova continuamente e si espande in modo efficiente grazie agli effetti della piattaforma e dell’ecosistema,” afferma Tim Coogan, Senior Vice President of Global Partner Sales di Cisco.

    “Abbiamo apprezzato l’invito di Cisco ai partner a progettare insieme il nuovo programma e aver ascoltato le idee che sono emerse durante tutto il percorso. Questo programma rappresenta al meglio il valore della partnership e siamo sicuri che ci aiuterà ad avere successo,” afferma Nicko Roussos, Senior Vice President, Cisco Strategy & Transformation, TD Synnex.

    I pilastri del nuovo Cisco 360 Partner Program annunciate al Cisco Partner Summit:

    Incentivi potenziati per i partner legati alle priorità dei clienti

    Il Cisco Partner Incentive introduce l’elenco delle offerte idonee e i relativi tassi di sconto per accelerare la crescita e incentivare l’adozione in aree chiave dell’innovazione: aggiornamento delle reti, IA, sicurezza e servizi premium, adozione e rinnovo. I partner possono modellare la redditività utilizzando il Cisco Partner Incentive Estimator e sbloccare due bonus aggiuntivi man mano che migliorano le loro competenze e accelerano la crescita del portafoglio. Bonus Cross Sell – che premia l’ampiezza del portafoglio; e un Bonus di Specializzazione di Nuova Generazione – che premia la profonda competenza o il maggiore valore e la crescita prevedibile. Insieme, queste leve garantiscono una crescita prevedibile, consentendo ai partner di guadagnare quanto o più rispetto al programma precedente, concentrandosi su soluzioni integrate che favoriscono i risultati dei clienti.

    Nuove specializzazioni che riconoscono l’esperienza in infrastrutture AI

    Nel febbraio 2026, i Cisco Preferred Partner potranno ottenere due nuove specializzazioni – Secure AI Infrastructure e Secure Networking – dedicate ai partner che forniscono soluzioni complete dalla progettazione al coinvolgimento continuo dei clienti utilizzando l’hardware, il software e i servizi integrati di Cisco. Entrambe le specializzazioni sbloccano un bonus Cisco Partner Incentive aggiuntivo, aumentando la redditività dei partner che sviluppano una profonda competenza nell’era dell’IA.

    Ampliamento delle risorse per i partner: formazione, strumenti e ambienti per le demo

    I partner avranno accesso a nuove risorse pensate per accelerare l’acquisizione di competenze e ridurre i tempi di generazione dei ricavi:

    • Cisco Partner Learning Journeys – percorsi formativi chiari e strutturati per ruolo, dedicati sia ai professionisti tecnici sia a quelli commerciali di ogni livello, con riconoscimento attraverso il Cisco 360 Partner Value Index, che valorizza e accelera lo sviluppo delle competenze strategiche per la crescita del business.
    • Cisco AI Assistant for Partners – accesso semplificato a contenuti formativi di alta qualità, disponibili in più lingue, integrati nei Learning Journeys e nella Partner Experience Platform.
    • Advanced dCloud Demo Experiences – laboratori virtuali personalizzabili che riproducono ambienti reali dei clienti, consentendo ai Preferred Partner di mostrare le potenzialità complete delle soluzioni Cisco insieme alle proprie, riducendo la necessità di attrezzature fisiche e contenendo i costi di formazione e vendita.
    • Cisco U. AI Skills Expansion – formazione pratica su competenze di intelligenza artificiale, analisi dei dati e utilizzo delle API AI per l’ideazione di progetti pilota, con l’obiettivo di favorire un ecosistema agile, capace di sostenere il successo dei partner e promuovere l’innovazione in un contesto tecnologico in rapida evoluzione.
    • Learn with Cisco – include ora la nuova certificazione Cisco AI Infrastructure Specialist, parte del percorso di certificazione CCNP Data Center, per aiutare i partner a sviluppare e convalidare le competenze sulle infrastrutture data center Cisco.

    Investimenti marketing per il lancio del programma

    In prospettiva del lancio, i partner possono accedere a un Launchpad e a un Branding Toolkit, oltre a un supporto marketing dedicato e personalizzato, per adattare i materiali promozionali al nuovo brand e garantire la piena operatività entro il 25 gennaio 2026.

    Share.

    TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati