Cisco 360 Partner Program introduce maggiore redditività per i partner

Cisco ha annunciato gli elementi chiave del Cisco 360 Partner Program che sarà lanciato il 25 gennaio 2026, progettato in collaborazione con i partner per aiutare ad accelerare la loro redditività e fornire un maggiore valore ai clienti. Con i partner che prevedono che l’intelligenza artificiale genererà la maggior parte dei loro ricavi nei prossimi cinque anni, il programma potenziato incentiva i loro sforzi per aiutare le organizzazioni a sfruttare questa opportunità nonostante i vincoli infrastrutturali, la complessità dei dati e le lacune nelle competenze. Il programma rafforza la collaborazione all’interno dell’ecosistema globale dei partner e consente loro di sfruttare appieno il potenziale del portafoglio Cisco fornendo data center predisposti per l’intelligenza artificiale, luoghi di lavoro a prova di futuro e la resilienza digitale di cui i loro clienti hanno bisogno per prosperare nell’era dell’intelligenza artificiale.

Cisco 360 Partner Program: potenziare l’impatto sui clienti e la redditività prevedibile dei partner

Sulla base del Cisco 360 Partner Program annunciato al Partner Summit dello scorso anno, i recenti aggiornamenti introducono nuovi percorsi di redditività per soluzioni che generano valore per i clienti (rinnovamento delle reti, IA, sicurezza, collaborazione e infrastrutture su larga scala), aiutando i partner a guadagnare potenzialmente quanto o più di quanto potrebbero ottenere con il programma esistente. I Preferred Partners possono anche acquisire nuove specializzazioni in linea con l’infrastruttura critica di Cisco per l’era dell’IA. Cisco sta inoltre intensificando i propri investimenti nell’abilitazione dei partner con nuovi corsi di formazione, strumenti e risorse, tra cui un Launchpad di marketing e un Branding Toolkit per supportare i partner del programma Cisco.

“Questo programma è fondamentale per il nostro successo e per quello dei partner. Il Cisco 360 Partner Program è al servizio di un ecosistema di partner agile che reagisce e si adatta rapidamente, innova continuamente e si espande in modo efficiente grazie agli effetti della piattaforma e dell’ecosistema,” afferma Tim Coogan, Senior Vice President of Global Partner Sales di Cisco.

“Abbiamo apprezzato l’invito di Cisco ai partner a progettare insieme il nuovo programma e aver ascoltato le idee che sono emerse durante tutto il percorso. Questo programma rappresenta al meglio il valore della partnership e siamo sicuri che ci aiuterà ad avere successo,” afferma Nicko Roussos, Senior Vice President, Cisco Strategy & Transformation, TD Synnex.

I pilastri del nuovo Cisco 360 Partner Program annunciate al Cisco Partner Summit:

Incentivi potenziati per i partner legati alle priorità dei clienti

Il Cisco Partner Incentive introduce l’elenco delle offerte idonee e i relativi tassi di sconto per accelerare la crescita e incentivare l’adozione in aree chiave dell’innovazione: aggiornamento delle reti, IA, sicurezza e servizi premium, adozione e rinnovo. I partner possono modellare la redditività utilizzando il Cisco Partner Incentive Estimator e sbloccare due bonus aggiuntivi man mano che migliorano le loro competenze e accelerano la crescita del portafoglio. Bonus Cross Sell – che premia l’ampiezza del portafoglio; e un Bonus di Specializzazione di Nuova Generazione – che premia la profonda competenza o il maggiore valore e la crescita prevedibile. Insieme, queste leve garantiscono una crescita prevedibile, consentendo ai partner di guadagnare quanto o più rispetto al programma precedente, concentrandosi su soluzioni integrate che favoriscono i risultati dei clienti.

Nuove specializzazioni che riconoscono l’esperienza in infrastrutture AI

Nel febbraio 2026, i Cisco Preferred Partner potranno ottenere due nuove specializzazioni – Secure AI Infrastructure e Secure Networking – dedicate ai partner che forniscono soluzioni complete dalla progettazione al coinvolgimento continuo dei clienti utilizzando l’hardware, il software e i servizi integrati di Cisco. Entrambe le specializzazioni sbloccano un bonus Cisco Partner Incentive aggiuntivo, aumentando la redditività dei partner che sviluppano una profonda competenza nell’era dell’IA.

Ampliamento delle risorse per i partner: formazione, strumenti e ambienti per le demo

I partner avranno accesso a nuove risorse pensate per accelerare l’acquisizione di competenze e ridurre i tempi di generazione dei ricavi:

Cisco Partner Learning Journeys – percorsi formativi chiari e strutturati per ruolo, dedicati sia ai professionisti tecnici sia a quelli commerciali di ogni livello, con riconoscimento attraverso il Cisco 360 Partner Value Index, che valorizza e accelera lo sviluppo delle competenze strategiche per la crescita del business.

– percorsi formativi chiari e strutturati per ruolo, dedicati sia ai professionisti tecnici sia a quelli commerciali di ogni livello, con riconoscimento attraverso il Cisco 360 Partner Value Index, che valorizza e accelera lo sviluppo delle competenze strategiche per la crescita del business. Cisco AI Assistant for Partners – accesso semplificato a contenuti formativi di alta qualità, disponibili in più lingue, integrati nei Learning Journeys e nella Partner Experience Platform.

– accesso semplificato a contenuti formativi di alta qualità, disponibili in più lingue, integrati nei Learning Journeys e nella Partner Experience Platform. Advanced dCloud Demo Experiences – laboratori virtuali personalizzabili che riproducono ambienti reali dei clienti, consentendo ai Preferred Partner di mostrare le potenzialità complete delle soluzioni Cisco insieme alle proprie, riducendo la necessità di attrezzature fisiche e contenendo i costi di formazione e vendita.

– laboratori virtuali personalizzabili che riproducono ambienti reali dei clienti, consentendo ai Preferred Partner di mostrare le potenzialità complete delle soluzioni Cisco insieme alle proprie, riducendo la necessità di attrezzature fisiche e contenendo i costi di formazione e vendita. Cisco U. AI Skills Expansion – formazione pratica su competenze di intelligenza artificiale, analisi dei dati e utilizzo delle API AI per l’ideazione di progetti pilota, con l’obiettivo di favorire un ecosistema agile, capace di sostenere il successo dei partner e promuovere l’innovazione in un contesto tecnologico in rapida evoluzione.

– formazione pratica su competenze di intelligenza artificiale, analisi dei dati e utilizzo delle API AI per l’ideazione di progetti pilota, con l’obiettivo di favorire un ecosistema agile, capace di sostenere il successo dei partner e promuovere l’innovazione in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. Learn with Cisco – include ora la nuova certificazione Cisco AI Infrastructure Specialist, parte del percorso di certificazione CCNP Data Center, per aiutare i partner a sviluppare e convalidare le competenze sulle infrastrutture data center Cisco.

Investimenti marketing per il lancio del programma

In prospettiva del lancio, i partner possono accedere a un Launchpad e a un Branding Toolkit, oltre a un supporto marketing dedicato e personalizzato, per adattare i materiali promozionali al nuovo brand e garantire la piena operatività entro il 25 gennaio 2026.