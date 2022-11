Cisco Partner Summit 2022: nuovi programmi e innovazioni

Il Cisco Partner Summit 2022 in corso a Las Vegas riunisce i partner di tutto il mondo, che costituiscono circa il 90% del fatturato di Cisco.

La strategia di crescita di Cisco si fonda su un approccio Partner-led

Cisco è stata una delle prime aziende ad aver adottato un modello channel-led, i partner rimangono al centro della strategia di crescita di Cisco. Oggi, l’ecosistema di partner di Cisco è uno dei più vasti e diversificati del settore IT, con un’ampia gamma di aziende distribuite in tutto il mondo che forniscono innovazione e soluzioni ai clienti.

Spinti dai cambiamenti nel modo in cui le organizzazioni scelgono di acquistare e “consumare” le soluzioni e i servizi di rete, Cisco e i suoi partner continuano ad abbracciare nuovi approcci al mercato e modelli innovativi per incrementare le vendite business-to-business in un ambiente altamente dinamico. In occasione del Partner Summit 2022, Cisco ha presentato diversi aggiornamenti al suo programma globale dedicato ai partner, per favorire la differenziazione dei partner sul mercato e offrire loro una maggiore flessibilità per mostrare la profondità e la diversità delle loro competenze. L’azienda ha celebrato, inoltre, l’innovazione e il successo dei partner annunciando i vincitori dei Partner Awards 2022, premi riconosciuti in base ai risultati ottenuti a livello globale e regionale.

Cisco propone ai suoi partner l’approccio “Own It”

All’evento sono state presentate le recenti innovazioni tecnologiche di Cisco in diversi ambiti:

Sicurezza : Nuove innovazioni all’interno della visione Security Cloud di Cisco, che permettono ai partner di offrire ulteriore valore e di sviluppare relazioni proficue a lungo termine grazie a soluzioni integrate con opzioni di security che permettano di lavorare in sicurezza da qualsiasi luogo.

: Nuove innovazioni all’interno della visione Security Cloud di Cisco, che permettono ai partner di offrire ulteriore valore e di sviluppare relazioni proficue a lungo termine grazie a soluzioni integrate con opzioni di security che permettano di lavorare in sicurezza da qualsiasi luogo. Applicazioni : Impegno per una strategia API-first in tutto il portafoglio Cisco per promuovere la qualità delle API e potenziare sviluppatori e partner nell’economia digitale. Cisco ha iniziato a distribuire la retrocompatibilità per le API strategiche di Cisco e ne seguiranno altre.

: Impegno per una strategia API-first in tutto il portafoglio Cisco per promuovere la qualità delle API e potenziare sviluppatori e partner nell’economia digitale. Cisco ha iniziato a distribuire la retrocompatibilità per le API strategiche di Cisco e ne seguiranno altre. Customer Experience (CX) : Aggiornamenti al portafoglio Partner Lifecycle Services che consentiranno ai partner di creare e commercializzare i propri servizi di assistenza per le tecnologie Cisco. Prossimamente saranno disponibili i PLS Success Tracks, che consentiranno ai partner di creare soluzioni personalizzate che abbracciano l’intera soluzione del cliente e si avvalgono di Cisco Insights & Analytics offrendo ai clienti risposte eccellenti ai loro problemi.

: Aggiornamenti al portafoglio Partner Lifecycle Services che consentiranno ai partner di creare e commercializzare i propri servizi di assistenza per le tecnologie Cisco. Prossimamente saranno disponibili i PLS Success Tracks, che consentiranno ai partner di creare soluzioni personalizzate che abbracciano l’intera soluzione del cliente e si avvalgono di Cisco Insights & Analytics offrendo ai clienti risposte eccellenti ai loro problemi. Lavoro Ibrido : Sulla base delle partnership e delle innovazioni annunciate a WebexOne, Cisco valorizzerà il proprio ecosistema di partner nella proposizione del suo sempre più ampio portafoglio di soluzioni di collaborazione as-a-Service.

: Sulla base delle partnership e delle innovazioni annunciate a WebexOne, Cisco valorizzerà il proprio ecosistema di partner nella proposizione del suo sempre più ampio portafoglio di soluzioni di collaborazione as-a-Service. Cloud-Scale Networking: Con le nuove soluzioni a supporto delle aziende enterprise, webscale e hyperscale nella distribuzione di applicazioni e servizi cloud, i partner Cisco possono svolgere un ruolo fondamentale nel guidare i clienti nel loro percorso verso l’800G, rispettando al contempo i loro obiettivi di sostenibilità; le nuove piattaforme Cisco possono garantire una riduzione del 77% dell’energia e risparmiare quasi 9.000 kg di emissioni di CO2 all’anno.

Insieme per uno scopo

Cisco crede che fare del bene porti benefici anche al business. Alla luce delle diverse esperienze che hanno prodotto un impatto positivo su molte comunità in tutto il mondo, Cisco invita i partner a lavorare insieme per creare un futuro inclusivo per tutti. Al Partner Summit, è stato lanciato un programma che consentirà ai partner di avviare i propri progetti, condividere best practice e storie e collaborare con Cisco e altri partner. Sfruttando la diversità, la vicinanza e le esperienze dei suoi partner, Cisco intende sostenere uno sforzo collettivo per affrontare i temi dell’inclusione digitale, dell’emancipazione economica, della tutela dell’ambiente e della risposta ai bisogni umani critici durante le crisi.