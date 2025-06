Cocus e Panasonic: la rete 5G privata sui dispositivi TOUGHBOOK

Una nuova partnership tecnologica reinventa il futuro della trasformazione digitale. Panasonic Connect Europe ha stretto una partnership con COCUS, fornitore di soluzioni IT specializzato in servizi di trasformazione digitale, reti 5G private e intelligenza artificiale, per fornire ai propri clienti hardware all’avanguardia, software intelligente e un’infrastruttura di rete 5G privata affidabile.

La gamma di soluzioni di trasformazione digitale all’avanguardia di COCUS offre un valore misurabile e una maggiore efficienza ai clienti in ambienti industriali, come la produzione, i porti, la difesa, la catena di approvvigionamento e la logistica. Ciò si ottiene attraverso l’automazione dei processi, l’elaborazione dei dati in tempo reale e una migliore manutenzione predittiva e gestione dell’inventario.

Fornisce ai clienti un framework di sviluppo agile, supportato da comunicazioni affidabili e sicure, per aumentare la produttività, ottimizzare i processi e ridurre i costi, offrendo alle aziende un vantaggio competitivo.

La connettività COCUS incontra la produttività Panasonic TOUGHBOOK

L’intera gamma di dispositivi mobili rugged TOUGHBOOK è compatibile con il 5G. Ciò consente a qualsiasi utente, in qualsiasi settore, di sfruttare la connettività 5G sicura e ad alta larghezza di banda di COCUS, indipendentemente dal fatto che sia connessa a reti private o autonome. Grazie alla connettività COCUS, gli utenti di Panasonic TOUGHBOOK possono accedere ai dati mission-critical più rapidamente che mai, semplificando i flussi di lavoro.

“La nostra vasta esperienza nel settore IT e delle telecomunicazioni, combinata con l’hardware di alta qualità di Panasonic, ci consente di offrire congiuntamente un’ampia gamma di soluzioni in una varietà di ambienti, offrendo vantaggi significativi ai clienti“, commenta Oliver Hüttig, CEO di COCUS.

“Siamo lieti di lavorare con COCUS. Insieme, possiamo fornire ai nostri clienti soluzioni migliori, sempre più sostenibili e innovative, su misura per le loro esigenze. I clienti e gli utenti interessati potranno provare la soluzione congiunta di Panasonic e COCUS in occasione dei prossimi eventi specifici del settore nel corso del 2025“, aggiunge Thorsten Lutz, EU Solution Architect, Mobile Solutions Business Division di Panasonic Connect Europe.