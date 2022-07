Per la quarta volta Colorcopy si aggiudica il “Brother Sales Award 2022” per il mercato italiano. Il riconoscimento, assegnato da Brother – multinazionale giapponese leader nella produzione di stampanti digitali Direct To Garment – ai dealer che si distinguono per prestazioni e risultati conseguiti, premia ancora una volta Colorcopy come best performer in termini di fatturato, consolidando ulteriormente la partnership che lega il gruppo bresciano al brand nipponico. Dal 2012, infatti, Colorcopy è rivenditore di riferimento delle tecnologie Brother per la stampa diretta su tessuto per Lombardia ed Emilia Romagna.





Con oltre 30 anni di esperienza nel mondo della visual communication e un portfolio che spazia dal piccolo tipografo alla grande realtà industriale, Colorcopy propone una gamma di soluzioni in continuo ampliamento, frutto di consolidate partnership commerciali con prestigiosi brand. Un catalogo concepito per soddisfare ogni esigenza di customizzazione: dal converting al packaging, dal promozionale alla comunicazione visiva, fino alla stampa su tessuto, per la quale il Gruppo ha scelto da tempo la qualità dei sistemi DTG firmati Brother.

Ideali per la personalizzazione diretta di magliette, scarpe, jeans e tessili per l’home decor, queste stampanti assicurano qualità paragonabile alla serigrafia tradizionale, utilizzando speciali inchiostri a base acqua. La gamma di sistemi DTG Brother attualmente offerta da Colorcopy spazia dai modelli GTX-341 e GTX-361 per produzioni digitali on demand alle stampanti GTX Pro e Pro Bulk a elevata produttività, fino al nuovissimo modello GTX 600, caratterizzato da prestazioni industriali.



Presentata ufficialmente a gennaio 2022, GTX 600 è sviluppata espressamente per i grandi volumi. Equipaggiata con quattro teste di stampa complete di sistema di ricircolo, due delle quali dedicate all’inchiostro bianco, questa macchina assicura alta qualità a elevata velocità, per produzioni fino a 450 capi al giorno. “Un’innovazione tecnologica che arricchisce ulteriormente il nostro catalogo, ampliando gli ambiti applicativi della stampa DTG a livello industriale. Con GTX 600 rispondiamo efficacemente alle richieste di un mercato sempre più tarato sulla velocità dell’e-commerce e quindi sempre più esigente in termini di varietà di scelta, qualità fotografica, rapidità di esecuzione e riduzione degli sprechi”, commenta il management di Colorcopy.



Proprio il costante ascolto delle esigenze degli operatori, insieme alla visione imprenditoriale, alla grande preparazione del team tecnico e commerciale e alla capillarità territoriale, sono tra i segni distintivi di Colorcopy più apprezzati da Brother. Plus sottolineati anche da Cesare Gallo – Branch Manager/Sales Manager di Brother – in occasione della consegna del premio conferito allo staff Colorcopy.