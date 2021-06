Pensando a MSP e Aggregator, Commvault ha introdotto significativi miglioramenti al suo Partner Advantage Program con l’obiettivo di supportare Managed Service Provider e aggregatori in modo ancor più efficace nella fornitura di servizi di Intelligent Data “Commvault Powered” ad aziende globali di ogni dimensione.

Con la profonda evoluzione attualmente in atto nel panorama IT, sempre più spesso le organizzazioni si rivolgono a fornitori di servizi gestiti per soluzioni basate sul reale utilizzo, che comprendano l’intero stack IT e siano convenienti, scalabili e facili da impiegare.

Analizzando questo trend di mercato chiaro e in rapida crescita, Commvault ha fatto evolvere ulteriormente il proprio riconosciuto Partner Advantage Program, per offrire a MSP e Aggregator tutti gli elementi fondamentali necessari per avere successo: maggiori possibilità per diventare partner e ottenere incentivi che favoriscano la redditività, relazioni più forti con l’ecosistema incentrate sulla vendita congiunta, e utili strumenti come supporto tecnico locale, ampia formazione e risorse di marketing per favorire la crescita dei partner e sviluppare maggiori opportunità.

Per MSP e Aggregator strumenti, vantaggi, esperienza e support

Come sottolineato in una nota ufficiale da John Tavares, Vice President, Global Channels and Alliances di Commvault: «Uno dei principali obiettivi di Commvault è di fornire sempre ai partner servizi di Intelligent Data che aiutino le organizzazioni a proteggere e gestire dati e applicazioni in un mondo sempre più ibrido e multi-cloud. I miglioramenti ai nostri programmi MSP e Aggregator aiutano i partner a raggiungere questi obiettivi, ad affrontare le sfide a testa alta e a rendere il loro business a prova di futuro. Le nostre soluzioni sono riconosciute nel settore e siamo in grado di fornire strumenti, vantaggi, esperienza e supporto che permettono ai partner di aiutare i loro clienti a proteggere e gestire in modo sicuro i dati in qualsiasi ambiente – on-prem, cloud o SaaS».

Basato sui quattro pilastri chiave di Commvault per una partnership di successo, l’MSP Partner Advantage Program offre una serie di vantaggi che i partner possono sviluppare facilmente sui servizi esistenti e crearne di nuovi per i loro clienti. Il programma, semplice e moderno, si articola su due livelli con requisiti promozionali e incentivi ben identificati, premiando i partner per il ruolo decisivo negli accordi di vendita. Agli MSP sono concesse anche licenze flessibili e opzioni di utilizzo che includono accordi basati su abbonamento e utility, per allinearsi alle esigenze dei clienti.

Il successo dei partner è fondamentale, e Commvault offre risorse di formazione gratuita e curricula progettati per definire le competenze, aiutando gli MSP e gli aggregatori a operare e incrementare la propria expertise “Commvault Powered”.

Inoltre, Commvault aggiungerà Metallic per MSP al Partner Advantage Program nel corso di quest’anno, permettendo così di ampliare la loro gamma di servizi e far crescere il business con l’agilità del SaaS.