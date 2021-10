Computer Gross annuncia Adobe VIP Marketplace

Computer Gross ha annunciato la nascita di Adobe VIP Marketplace: lnnovativo portale che permette ai prtner di soddisfare tutte le esigenze di gestione delle sottoscrizioni Adobe con facilità e immediatezza.

Adobe VIP Marketplace è la piattaforma digitale di gestione in cloud delle licenze, che consente ai partner di inserire nuovi ordini e gestire i rinnovi Adobe in totale autonomia.

L’ultima nata si posiziona all’interno del portale di Computer Gross e si prefigge lo scopo di fornire uno strumento utile e immediato per i partner in termini di attivazione e gestione licenze, avvantaggiandolo di un’unica soluzione dalla quale potere facilmente gestire e anticipare in pochi passaggi le richieste dei clienti.

Da anni Adobe propone le sue soluzioni in abbonamento tramite il programma di acquisto Value Incentive Plan (VIP), che ha reso più conveniente per aziende e istituzioni di qualsiasi dimensione l’acquisto, l’implementazione e la gestione dei prodotti Adobe con un modello altamente accessibile e scalabile. La modalità di fruizione delle soluzioni VIP Adobe consente la pianificazione degli investimenti e la sicurezza di ricevere un servizio continuativo per rispondere alle esigenze dei partner e dei rispettivi clienti.

Con l’obiettivo di migliorare sempre più il servizio offerto ai rivenditori che scelgono di vendere licenze VIP, Adobe e Computer Gross hanno investito nell’implementazione di Adobe VIP Marketplace, una semplice console alla quale sottende un’importante integrazione tecnologica.

Quali benefici per il canale con Adobe VIP Marketplace

Una volta sottoscritto il contratto con Adobe, non è necessario avere una certificazione attiva, il partner può sfruttarne tutto il potenziale: attivazione licenze, gestione ordini, possibilità di modificare le singole configurazioni. Tutto nella stessa console.

Adobe VIP Marketplace supporta al meglio la proposizione degli abbonamenti Adobe, insieme alla possibilità di acquisto delle molte altre soluzioni e brand presenti nel portale Computer Gross, mettendo nuovamente al centro il Partner e le sue necessità di ottenere un servizio completo con la massima efficienza.

Al tempo stesso offre una maggiore fidelizzazione dei clienti: VIP Marketplace prevede la funzione di rinnovo automatico alla scadenza del contratto di licenza, che svincola il partner dalla gestione pratica di un’attività ricorsiva in tutta tranquillità per potersi dedicare alla generazione di business e relazioni.

Scalabilità, semplificazione, sviluppo del business sono quindi le parole chiave di questa piattaforma a esclusivo utilizzo del canale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mauro Bernardini, Business Unit Manager Pico, Computer Gross: «Adobe VIP Marketplace è uno strumento innovativo ed efficiente, che permetterà a tutti i nostri Partner di migliorare le performance, ottimizzando i servizi e portando vantaggi diretti sul business, sia in termini di scalabilità delle licenze vendute che nel mix delle soluzioni che facilmente potranno proporre».

Per David Baldinotti, Software & Cloud Sales Manager, Computer Gross: «Questa iniziativa rappresenta un traguardo importante e fortemente voluto da Computer Gross e da Adobe e si colloca perfettamente all’interno della nostra strategia volta ad abilitare forniture end-to-end di tutti i servizi cloud: dall’on-boarding all’automazione, dall’aggregazione al billing, dal go to market ai servizi di gestione e supporto. È proprio in questo scenario quindi che si traducono gli importanti investimenti che stiamo mettendo in atto; un valore tangibile a supporto dei partner nel percorso di trasformazione digitale».

Infine, come concluso da Andrea Melis, Sr. Channel Manager Iberica and Italy Adobe: «Il VIP Marketplace aggiunge grande valore al canale di vendita di Computer Gross: supporta i partner ad automatizzare e scalare velocemente le proprie attività, semplificando e ottimizzando i passaggi e proponendo di fatto il modo migliore per approcciare il licensing Adobe e per gestire il proprio business».