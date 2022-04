Con Built-in Master Samsung innova anche nei servizi

Si chiama BiM e sta per Built-in Master, il nuovo servizio che Samsung Electronics Italia ha attivato dalla scorso 1 novembre in tutta Italia. Grazie a un vero e proprio staff di professionisti specializzati nei prodotti built-in, l’azienda offre un servizio di assistenza Premium ai suoi migliori partner nel settore kitchen.

Il progetto Built-in Master si va ad affiancare all’esistente rete di tecnici sul territorio, coordinata dai centri assistenza, aumentandone la velocità di risposta e offrendo conoscenze specifiche e verticali sui prodotti dell’incasso.

Con BiM, Samsung Built-in fa un ulteriore passo avanti per potenziare la propria offerta sul mercato, mettendo a disposizione dei negozi specializzati e dei kitchen shop un supporto completo.

Grazie al team specializzato che garantisce la copertura su ogni regione italiana, tutti i punti vendita che beneficeranno del servizio potranno contare su un intervento rapido da parte di un operatore.

Ogni Master, inoltre, specializzato nel mondo degli elettrodomestici da incasso, manterrà un rapporto one to one con i negozi a lui affidati, conoscendone quindi le singole peculiarità ed esigenze e rendendo così qualsiasi intervento efficiente e su misura.

La squadra di Built-in Masters non si limiterà alla risoluzione dei guasti, ma offrirà ai partner di Samsung servizi quali il supporto attivo all’installazione e ai tecnici del negozio e la risoluzione di piccoli problemi di incasso, per una consulenza ed un servizio a 360°.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Rossano Frapiccini, Head of Sales Built-In Samsung Electronics Italia: «Siamo orgogliosi di annunciare questa novità nel mondo del built-in, che vede Samsung come azienda portatrice di innovazione anche nel mondo dei servizi. Siamo convinti che nell’incasso sia fondamentale saper offrire un servizio di post vendita personalizzato rispetto alle esigenze di ciascun punto vendita. Il progetto Built-in Master di Samsung va proprio in questa direzione, offrendo un servizio premium unico nel suo genere a tutti quei partner che con passione e fiducia da tempo lavorano con noi. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di estendere il servizio BiM ad un numero sempre maggiore di clienti, su tutto il territorio nazionale».

In aggiunta, come fatto sapere da Vito Fortunato, Head of Customer Service Samsung Electronics Italia: «In qualità di Customer Service siamo chiamati a essere consulenti efficaci e sempre pronti a rispondere alle esigenze di clienti e partner su un’ampia gamma di prodotti, anche quelli con delle peculiarità che richiedono un’expertise vertical. Il progetto BiM rappresenta un’ulteriore evoluzione di quel percorso di supporto completo e altamente specializzato che Samsung vuole offrire a chi ci sceglie: una novità esclusiva in un segmento così peculiare come quello del Built-In. Grazie alla rete di professionisti specializzati siamo pronti a fornire in modo mirato il miglior servizio possibile».