Cosa Sono le Linee di Pagamento nelle Online Slots Italia e come Funzionano?

L’ammontare delle vincite che si possono ottenere con le slot machine dipende, tra l’altro, dal numero di linee di pagamento. Queste giocano un ruolo fondamentale e possono cambiare completamente l’esito di ogni giro.

I giocatori si riferiscono alla linea di pagamento come alla linea che indica la vincita ogni volta che i simboli si combinano. Il numero di simboli combinabili, e quindi il numero di linee di pagamento, varia a seconda della slot e di solito è compreso tra 1 e 100 linee.

Nella maggior parte delle slot machine è possibile scegliere il numero di linee di pagamento; la slot paga poi solo le vincite sulle linee sbloccate.

Ad esempio, se il gioco ha 25 linee di pagamento, ma avete deciso di giocare con 10 linee, sarete pagati solo sulle combinazioni di queste 10 linee. Pertanto, non otterrete alcuna vincita sulle restanti 15 linee.

Per comprendere appieno la meccanica delle payline, è essenziale comprendere anche tutta la terminologia ad esse associata. In questo articolo vi spiegheremo cosa sono esattamente le payline.

Spiegazione delle Linee di Pagamento delle Slot

Le linee di vincita si susseguono in forme diverse sui rulli: dritte, a zig-zag, in orizzontale, in verticale o in diagonale.

Queste linee di pagamento, note anche come linee o file di vincita, corrono sempre da sinistra a destra attraverso i rulli della slot machine.

Tuttavia, la progressione delle righe non ha alcun ruolo nella vincita: ciò che conta sono la puntata e la scelta del numero di linee.

Non è sempre possibile regolare le linee di pagamento a proprio piacimento, perché alcune online slots italia offrono solo linee di pagamento preinstallate che non si possono regolare. Questi giochi, che di solito sono slot con jackpot progressivo, piazzano automaticamente le puntate su tutte le linee.

Affinché le linee rivelino le vincite, è necessario piazzare denaro su questa linea prima dell’inizio del giro. Se preferite i giochi flessibili, dovreste scegliere slot machine con linee di pagamento variabili e avere voce in capitolo sulle vostre possibilità di vincita.

Potete calcolare voi stessi il numero massimo di linee di una slot. Supponiamo di giocare a una macchina da gioco con cinque rulli e tre simboli visibili.

In questo caso, il calcolo sarebbe il seguente: 3 x 3 x 3 x 3 x 3. Pertanto, il numero massimo di combinazioni vincenti è 243. Alcuni casinò dispongono di slot machine con 243 linee di pagamento.

Combinazioni Vincenti su Diverse Online Slots Italia

Tenete presente che le linee di pagamento vanno tipicamente da sinistra a destra. In alcune slot, tuttavia, si vince indipendentemente dalla direzione delle linee e con un principio modificato.

Una combinazione di simboli esistente non porterà alcun profitto se la disposizione dei simboli non è corretta.

È possibile consultare la tabella dei pagamenti per vedere tutte le possibili combinazioni vincenti. La tabella indica, tra l’altro, tutte le linee di pagamento, le probabilità di vincita, le combinazioni vincenti e i giri bonus.

Non dovete lasciare al caso le probabilità di vincita e le vostre scommesse, perché potete utilizzare alcune strategie per aumentare le vostre possibilità di vincita. Tenete presente che questo funziona meglio sulle online slots italia con un numero variabile di linee di pagamento.

Il numero di linee di pagamento influisce sull’importo della puntata, sul numero di vincite e, naturalmente, sul fattore divertimento durante il gioco. Più linee si sbloccano, più denaro si scommette, più alto è il profitto e quindi più divertimento si ottiene.

Ad esempio, se state giocando a una slot con dieci linee di pagamento attive e puntate 0,03 dollari per ogni linea, state scommettendo 0,30 dollari per giro. Su un numero inferiore di linee giocabili le probabilità di vincita sono più basse e si paga meno denaro per giro.

È possibile aumentare notevolmente le probabilità di vincita scommettendo su tutte le linee contemporaneamente e aumentando di conseguenza la puntata.